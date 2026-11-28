A paulista Maria Clara Pacheco conquistou mais um título no taekwondo na manhã de sábado (28), desta vez o ouro no Grand Prix Final de 2026, nos 57 kg feminino. O torneio foi realizado em Astana, no Cazaquistão, e coroou a temporada da brasileira, que não teve derrotas em 2026.
Para conseguir a medalha, a brasileira passou pela anfitriã Mariya Sevostyanova nas oitavas de final, por 2 a 0. Na fase seguinte, nas quartas, ela passou pela tunisiana Chaima Toumi. Já nas semifinais, a adversária foi a francesa Kanelya Carabin, vencendo novamente por 2 a 0.
A grande decisão foi diante da uzbeque Madina Mirabzalova, de 23 anos, em um duelo equilibrado. Maria Clara precisou buscar o placar, virando para 2 a 1. Ela perdeu o primeiro round por 10 a 2, mas conseguiu a recuperação nos seguintes, fechando com 10 a 2 e 4 a 2, respectivamente.
Aos 23 anos, a competidora de São Vicente não perde há 58 lutas e ergueu o quarto título no ano. Ela também conseguiu o ouro nos Jogos Sul-Americanos, na Presidents Cup e no Aberto do Brasil.
O país teve outros quatro representantes na competição de Astana neste sábado, que foram eliminados antes das disputas por medalhas. João Victor Souza Diniz teve o melhor desempenho, parando nas quartas de final na categoria até 68 kg.
O último dia da Final do Grand Prix será neste domingo (29) e o Brasil será representado por Milena Titoneli, na categoria 67 kg, e Paulo Melo, na 58 kg.