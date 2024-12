Maratona AP e Revezamento 2024: inscrições abertas para o grande evento de dezembro

As inscrições para a Maratona AP 42k e o Revezamento Misto 21-21K já estão abertas. Os eventos ocorrerão no dia 15 de dezembro, com concentração a partir das 3h da manhã e largada às 4h, no Pórtico AP da Sede Campestre, na Avenida João Paulo II.

Podem participar sócios, sócias e convidados com idades entre 18 e 75 anos. As inscrições são online e estarão disponíveis até 6 de dezembro, ou até o preenchimento total das vagas, e devem ser realizadas no site da PS Cronos.

Quais os valores?

Maratona 42k:

Sócio (de 24/10 a 02/12) – R$ 180,00;

Convidado (de 24/10 a 02/12) – R$ 240,00;

Revezamento Misto 21k/21k:

Sócio (de 24/10 a 02/12) – R$ 200,00 / por dupla;

Convidado (de 24/10 a 02/12) – R$ 240,00 / por dupla.

Formas de pagamento

O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito, PIX ou boleto