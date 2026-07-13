Manchester United oficializa a contratação do volante Andrey Santos: 'Tudo aqui é especial'

Revelado pelo Vasco, o jogador de 22 anos chega para ocupar a vaga de Casemiro

O Manchester United oficializou nesta segunda-feira a contratação do volante Andrey Santos. O jogador assinou um contrato de cinco temporadas com opção de renovação por mais um ano e chega com status de titular do meio-campo.

O valor da negociação gira em torno de 56 milhões de euros, aproximadamente R$ 329 milhões. O acordo prevê bonificações de 2,4 milhões de euros, o equivalente a R$ 12 milhões, por metas estabelecidas.

Revelado pelo Vasco, o jogador de 22 anos chega para ocupar a vaga de Casemiro. Ele assinou vínculo até 2031 e disse estar realizando um sonho.

Expectativas e Primeiro Contato

"Tudo no Manchester é especial. É uma sensação incrível me juntar a um clube que alguns dos meus maiores ídolos representaram", afirmou Andrey Santos ao site oficial do clube. Ele comentou ainda sobre a oportunidade de trabalhar com o treinador Michael Carrick.

"Ele é o técnico perfeito para me ajudar a dar o próximo passo na minha carreira e alcançar os meus sonhos. Eu sei o quanto esse elenco é forte e mal posso esperar para lutar ao lado deles e competir pelos maiores troféus", completou o jogador.

Jason Wilcox, diretor de futebol do clube inglês, mostrou-se entusiasmado com o reforço. Ele vê o time mais encorpado para encarar os principais rivais a partir de agosto. "Andrey é um meio-campista excepcional, com excelentes qualidades técnicas e capacidade de impactar o jogo em ambas as extremidades do campo. E ele ainda tem um grande potencial para se desenvolver", afirmou.

Trajetória e Seleção Brasileira

Andrey Santos deixou o futebol brasileiro em 2023, quando trocou São Januário pelo Chelsea. Na sequência, foi emprestado ao Nottingham Forest e depois passou pelo Strasbourg. Foi na última temporada, no entanto, que ele ganhou espaço no Chelsea e chamou a atenção de outros clubes como o United.