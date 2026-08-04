Remo inicia disputa da Superliga C de vôlei em busca de vaga na fase nacional; saiba detalhes Competição será disputada em Manaus (AM) e Remo tenta conquistar o tricampeonato consecutivo da etapa Norte O Liberal 04.08.26 12h31 Leão busca vaga na fase nacional (Divulgação / Remo) O Remo inicia nesta quarta-feira (5) mais uma caminhada na Superliga C Masculina de Vôlei. Bicampeão da etapa Norte, o time azulino estreia diante do Ferroviário-RO, às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, onde tentará conquistar o terceiro título regional consecutivo e garantir presença na fase nacional da competição. A disputa da etapa Norte será realizada entre os dias 5 e 9 de agosto e reunirá cinco equipes. Além do Remo, participam: A.A. Nilton Lins-AM, Ferroviário-RO, Náutico-RR e S.R.C.F. Nova Juruá/União do Orgulho-RO. Apenas o campeão avançará à fase nacional da Superliga C, mantendo vivo o sonho do acesso à Superliga B. Base mantida para buscar novo título Para a competição deste ano, a comissão técnica optou por preservar a maior parte do elenco que conquistou os dois últimos títulos regionais. O grupo também recebeu reforços do mercado regional e será comandado pelo técnico Edson Pedra. Ao todo, a delegação contará com 12 atletas. Segundo o diretor do vôlei remista, Osmar Barroso, o planejamento vai além da disputa regional e busca consolidar o crescimento da modalidade dentro do clube. "O objetivo é manter a hegemonia na região Norte e conquistar uma campanha ainda melhor na fase nacional. Além do trabalho com a equipe adulta, o clube vem se destacando na formação de atletas, com resultados expressivos nas categorias de base em competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) sub-19 e sub-21", afirmou. Jogos do Remo na etapa Norte 5 de agosto – Remo x Ferroviário A.C.-RO, às 17h30; 6 de agosto – Remo x S.R.C.F. Nova Juruá/União do Orgulho-RO, às 19h30; 7 de agosto – Remo x Náutico F.C.-RR, às 17h30; 8 de agosto – Remo x A.A. Nilton Lins-AM, às 19h30. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes remo remo superliga c de vôlei vôlei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MMA Sport Club UFC lança UFC Ultimate Gym Upgrade, concurso para instituições sociais de todo o Brasil 04.08.26 14h11 VÕLEI Remo inicia disputa da Superliga C de vôlei em busca de vaga na fase nacional; saiba detalhes Competição será disputada em Manaus (AM) e Remo tenta conquistar o tricampeonato consecutivo da etapa Norte 04.08.26 12h31 Tênis Troféu Mário Ruben começa nesta terça (4) e reúne destaques do tênis paraense Competição será disputada até sábado (8), nas quadras do Racket Club, que fica na Rua dos Timbiras, no bairro Batista Campos, e terá confrontos nas categorias Aberta e Master. 04.08.26 7h00 Mais Esportes Piloto paraense conquista terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade Leonardo Costa, natural de Barcarena, garantiu posição após a disputa da etapa final, em Juiz de Fora (MG). 03.08.26 16h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45 FUTEBOL Remo garante renda milionária em jogo contra o Santos; veja quanto o Leão Azul arrecadou Borderô da partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil aponta arrecadação acima de R$ 2,8 milhões 05.08.26 14h00 FIQUE DE OLHO! Copa do Brasil tem classificados às quartas; saiba datas, horários e formato do sorteio Confrontos e mandos de campo da próxima fase serão definidos na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio 06.08.26 22h32 Futebol Bonifazi cobra autocrítica e diz que Paysandu só depende de si na Série C Lateral-esquerdo destaca trabalho para corrigir falhas defensivas, valoriza período sem jogos e pede concentração diante do lanterna Confiança, segunda-feira, na Curuzu 06.08.26 21h20