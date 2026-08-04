Remo inicia disputa da Superliga C de vôlei em busca de vaga na fase nacional; saiba detalhes

O Remo inicia nesta quarta-feira (5) mais uma caminhada na Superliga C Masculina de Vôlei. Bicampeão da etapa Norte, o time azulino estreia diante do Ferroviário-RO, às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, onde tentará conquistar o terceiro título regional consecutivo e garantir presença na fase nacional da competição.

A disputa da etapa Norte será realizada entre os dias 5 e 9 de agosto e reunirá cinco equipes. Além do Remo, participam: A.A. Nilton Lins-AM, Ferroviário-RO, Náutico-RR e S.R.C.F. Nova Juruá/União do Orgulho-RO. Apenas o campeão avançará à fase nacional da Superliga C, mantendo vivo o sonho do acesso à Superliga B.

Base mantida para buscar novo título

Para a competição deste ano, a comissão técnica optou por preservar a maior parte do elenco que conquistou os dois últimos títulos regionais. O grupo também recebeu reforços do mercado regional e será comandado pelo técnico Edson Pedra. Ao todo, a delegação contará com 12 atletas.

Segundo o diretor do vôlei remista, Osmar Barroso, o planejamento vai além da disputa regional e busca consolidar o crescimento da modalidade dentro do clube.

"O objetivo é manter a hegemonia na região Norte e conquistar uma campanha ainda melhor na fase nacional. Além do trabalho com a equipe adulta, o clube vem se destacando na formação de atletas, com resultados expressivos nas categorias de base em competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) sub-19 e sub-21", afirmou.

Jogos do Remo na etapa Norte

5 de agosto – Remo x Ferroviário A.C.-RO, às 17h30;

6 de agosto – Remo x S.R.C.F. Nova Juruá/União do Orgulho-RO, às 19h30;

7 de agosto – Remo x Náutico F.C.-RR, às 17h30;

8 de agosto – Remo x A.A. Nilton Lins-AM, às 19h30.