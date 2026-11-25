Re-Pa da saúde: corrida reúne torcedores de Remo e Paysandu em Ananindeua

Circuito Night Run ANANIN será realizado nesta quarta-feira (26), em Ananindeua, com concentração às 19h e largada às 20h

O esporte e a rivalidade entre Remo e Paysandu vão dividir o mesmo espaço em uma iniciativa voltada à saúde do homem. Nesta quinta-feira (26), será realizada a edição especial Re-Pa do Circuito Night Run ANANIN, em Ananindeua, em alusão à campanha Novembro Azul, que busca conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que afetam a população masculina.

A programação terá como ponto de encontro a Feira do Artesanato, localizada na Avenida Arterial 5-A, nas proximidades do Ginásio Abacatão. A concentração dos participantes está marcada para as 19h, enquanto a largada ocorrerá às 20h. Os corredores percorrerão algumas ruas e avenidas de Ananindeua.

A proposta é reunir torcedores dos dois maiores clubes da Região Norte em uma noite de atividade física. Os participantes estão convidados a vestir as camisas do Remo ou do Paysandu, além de roupas azuis, cor que simboliza a campanha Novembro Azul.

A iniciativa também incentiva a prática esportiva e reforça a importância dos cuidados preventivos com a saúde masculina. As inscrições para o Circuito Night Run ANANIN Edição Especial Re-Pa estão disponíveis por meio deste link.

Veja o percurso do Circuito

Largada – Avenida Arterial 5-A – Feira do Artesanato

Avenida Dom Vicente Zico

Travessa SN 23

Travessa WE 75

Travessa SN 24

Travessa WE 68

Avenida Dom Vicente Zico