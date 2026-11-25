O esporte e a rivalidade entre Remo e Paysandu vão dividir o mesmo espaço em uma iniciativa voltada à saúde do homem. Nesta quinta-feira (26), será realizada a edição especial Re-Pa do Circuito Night Run ANANIN, em Ananindeua, em alusão à campanha Novembro Azul, que busca conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que afetam a população masculina.
A programação terá como ponto de encontro a Feira do Artesanato, localizada na Avenida Arterial 5-A, nas proximidades do Ginásio Abacatão. A concentração dos participantes está marcada para as 19h, enquanto a largada ocorrerá às 20h. Os corredores percorrerão algumas ruas e avenidas de Ananindeua.
A proposta é reunir torcedores dos dois maiores clubes da Região Norte em uma noite de atividade física. Os participantes estão convidados a vestir as camisas do Remo ou do Paysandu, além de roupas azuis, cor que simboliza a campanha Novembro Azul.
A iniciativa também incentiva a prática esportiva e reforça a importância dos cuidados preventivos com a saúde masculina. As inscrições para o Circuito Night Run ANANIN Edição Especial Re-Pa estão disponíveis por meio deste link.
Veja o percurso do Circuito
Largada – Avenida Arterial 5-A – Feira do Artesanato
Avenida Dom Vicente Zico
Travessa SN 23
Travessa WE 75
Travessa SN 24
Travessa WE 68
Avenida Dom Vicente Zico
Chegada – Avenida Arterial 5-A – Feira do Artesanato