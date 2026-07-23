Pará disputa Copa das Federações de Tênis com delegação de base

A delegação da Federação Paraense de Tênis (FPT) participa da Copa das Federações Infantojuvenil 2026, em Uberlândia (MG), considerada uma das principais competições do calendário nacional de base da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). A programação começou com o Congresso Técnico e o sorteio das chaves, enquanto os jogos ocorrem entre até o dia 25 de julho.

O torneio reúne delegações de todo o país nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos, nos naipes masculino e feminino. A competição é disputada por equipes e proporciona aos atletas a oportunidade de enfrentar alguns dos principais nomes do tênis de base brasileiro, além de acumular experiência em competições de nível nacional.

Competição reúne atletas de todo o Brasil

Representando o Pará, os jovens tenistas chegam ao torneio após um período de preparação e treinamentos. A participação na Copa das Federações é apontada pela Federação Paraense de Tênis como uma etapa importante na formação esportiva dos atletas.

Segundo o presidente da FPT, Celestino Rocha, a competição também reflete o avanço da modalidade no estado.