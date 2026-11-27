Anajás se prepara para a 2ª edição do Marajó Fight Combat

A cidade de Anajás, na Ilha do Marajó, recebe no sábado, dia 5 de dezembro, a partir das 20h, a 2ª edição do Marajó Fight Combat, que será realizada no Ginásio Suzirley Nogueira. Organizado por Branco, Preto e Cleytinho, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), o evento promete movimentar o cenário esportivo regional com grandes combates de MMA, superlutas de Muay Thai e apresentações amadoras de Muay Thai e Jiu-Jitsu dos alunos da academia Amaral Team, que já é referência no Marajó e uma das grandes representantes das artes marciais no estado.

Além das disputas dentro do cage, a programação contará com a presença das ring girls Ingrede Valentim e Alê Alves, trazendo ainda mais emoção e brilho ao espetáculo.

As principais atrações da noite serão os confrontos entre Emerson Uchôa e Felipe Pit Bull, no main event, e John Eder Lobo e Lucas Martins, no co-main event. O card também reserva espaço especial para a trocação, com duas superlutas de Muay Thai: Edilson da Silva enfrenta Tiago Souza, enquanto Michel Pinheiro mede forças com Wellington.

(Divulgação)

A programação contará ainda com o aguardado confronto feminino entre Vandressa Pantoja e Luane Queiroz, além das lutas entre Jackson Marinho e Jarlan Serrão, Ítalo Henzo e Witor Gabriel, Paulo Henrique e Israel Souza, e Eliton e Gabriel. Ao todo, serão nove combates, prometendo adrenalina do início ao fim.

A expectativa é de casa cheia no Ginásio Suzirley Nogueira, demonstrando o entusiasmo do público marajoara com o crescimento das artes marciais e a oportunidade de acompanhar grandes talentos do esporte regional.

Apoio ao esporte faz a diferença

A realização de um evento dessa dimensão só é possível graças ao apoio de empresas e parceiros que acreditam no potencial do esporte anajaense.

O evento conta com o importante apoio de Jr. Libanês, Faby Eletro, Farmácia Popular de Anajás, CR Suplementos, Branco Motos, Canoa do Açaí, Ótica Helena, Mercantil Rian 1 e 2, Dinho Multimarcas e Lojas Regional.

Com o apoio desses parceiros e o envolvimento de atletas, organizadores e da comunidade, o Marajó Fight Combat fortalece seu propósito de revelar campeões, valorizar os talentos da região e consolidar Anajás como referência nas artes marciais no arquipélago marajoara.

Impacto Belém de Lutas agita a capital paraense com noite de finalizações e nocaute na Arena CT F2

A capital paraense recebeu, no último sábado (21/11/2026), mais uma edição eletrizante do Impacto Belém de Lutas. Realizado na Arena CT F2, localizada na Avenida Dr. Freitas, nº 3.095, e organizado pela Lenox Fight, o evento proporcionou ao público uma noite intensa de artes marciais, marcada por combates definidos pela via rápida no card principal de MMA e por dez disputas de No-Gi (grappling sem quimono) no card preliminar.

Destaques do card principal (MMA)

Todas as quatro lutas de MMA da noite terminaram antes do soar do gongo final, levantando os fãs presentes na arena.

Luta principal (66 kg): No combate mais aguardado da noite, Matheus Souza, conhecido como "Blackout", não deu chances a João Vitor Moicano. Com um jogo de solo afiado, Blackout encaixou um estrangulamento e forçou a desistência do adversário aos 1min59s do primeiro round, sob arbitragem de Lenox Silva.

Co-luta principal (77 kg): Em um duelo explosivo, Gabriel Stronda mostrou a força de seus golpes diante de Jhonata Vieira. Com uma sequência contundente de socos, Stronda venceu por nocaute técnico (TKO) aos 1min08s do primeiro assalto, em combate arbitrado por Márcio Vidal.

Meio-médio (77 kg): Abraão Silva, anunciado como Abraão Destroyer no card promocional, também resolveu sua luta ainda no primeiro round. Ele superou Lucas da Silva, conhecido como Lucas Garrote, por finalização (estrangulamento), aos 1min32s, com arbitragem de Laerton do Vale.

Abertura do card principal – MMA amador (66 kg): Na única luta amadora de MMA da noite, Mikael Guimarães, o "Trigolino", levou a melhor sobre Yudi Kelvin. Após um primeiro assalto movimentado, Trigolino garantiu a vitória por desistência do adversário a 1min04s do segundo round, novamente com Márcio Vidal no comando das ações no cage.

Spaten Fight Night chega ao fim, e marca encerra projeto de eventos de luta no Brasil

O Spaten Fight Night não terá continuidade. Após realizar três edições desde 2024, o evento promovido pela marca de cerveja Spaten será encerrado, colocando fim a um projeto que reuniu grandes nomes dos esportes de combate e conquistou espaço na televisão brasileira.

A informação foi divulgada na última quinta-feira (19) pelo jornalista Guilherme Cruz, do site MMA Fighting. Segundo o profissional, a empresa decidiu não investir mais na realização de eventos de luta.

Jungle Fight contrata 29 lutadores em quatro dias de eliminatórias em Santa Catarina

Vinte e nove lutadores conquistaram contratos com o Jungle Fight durante os quatro dias de eliminatórias realizados em Itajaí, Santa Catarina. As seletivas começaram na segunda-feira (23) e terminaram nesta quinta-feira (26), reunindo atletas radicados em municípios catarinenses.

Os selecionados terão a oportunidade de disputar futuras edições do maior evento de MMA da América Latina, com possibilidade de remuneração e visibilidade nacional.

Confira os 29 lutadores contratados nas Eliminatórias Jungle em Itajaí:

Primeiro dia (23/11) – 4 contratados

Eduardo Pereira (Força Thai)

Giovane Gonçalves (Astra Fight Team)

Miguel Imhoef (Astra Fight Team)

Gonçalo Machado (Team Gigante)

Segundo dia (24/11) – 6 contratados

Alan Micael (365 Fight)

Nicolas da Silva (Team Gigante)

Wenceslao Valentim (Team Gigante)

Gabriel Mainã (Next Fight)

Carlos Moreno (CT Chico Mendes)

Ruan Mira (Word Strong)

Terceiro dia (25/11) – 7 contratados

Antonio Barbosa (Origami Fight Team)

Vitor Martins (VL Fight)

Nycolas dos Santos (VL Fight)

Gabriel Rodrigues (Team Gladiadores)

João Victor (X Team)

Fabrício Xavier

Zé Trator (RFA/Sparta)

Quarto dia (26/11) – 12 contratados

Hugo Klayver (Astra Fight)

Luiz Kauã (Força Thai)

Vagner Fronza (Raízes Team)

João Machado (Team Phill)

Kauã De Aviz (Matoso Fight)

André Bulcão (Atack Duplo)

Alisson Machado (Dojo Sensei)

José Uilton (Elite Fight)

Abner Cauã (Astra Fight)

Eduardo Alvez (Astra Fight)

Bella Santos (CT Impacto Team)

Ruany Kateli (TS Team)

Usman Nurmagomedov deixa a prisão e retorna à Rússia

Semanas após se envolver em uma briga generalizada no saguão de um hotel em Abu Dhabi, que terminou com a agressão a Merab Dvalishvili e sua prisão, Usman Nurmagomedov parece ter retomado a rotina. O ex-campeão dos leves do Bellator e atual detentor do cinturão da PFL publicou um vídeo em suas redes sociais na última quarta-feira (24), mostrando que já está de volta à Rússia.

Pernambuco Fight Combate agita Vila de Pernambuco, em Castanhal, com nocautes e finalizações

A Vila de Pernambuco, distrito de Castanhal, no nordeste paraense, foi palco de mais uma edição do PFC (Pernambuco Fight Combate). Realizado na Sede dos Veteranos, a partir das 20h, o evento contou com a apresentação do locutor Everaldo Santos.

Além dos confrontos no ringue e no cage, a programação também teve atrações musicais após as lutas, reunindo o público local e apoiadores das artes marciais na região.

Entre os destaques da noite, Frank "Mão de Pedra" protagonizou uma das atuações mais contundentes ao vencer Armando Leão ainda no primeiro round, por nocaute (KO), em duelo que integrou a parte principal do card.

Outro resultado rápido foi registrado no confronto entre Jhoncleyson da Conceição Sodré e América Evandro Silva. Jhoncleyson garantiu a vitória por finalização ainda no primeiro round.