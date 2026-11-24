14ª edição do AFC movimenta Eldorado do Carajás com disputa de cinturão

A cidade de Eldorado do Carajás recebe, no sábado, dia 5 de dezembro, a partir das 20h, a 14ª edição do AFC (Açaí Fight Combat), evento de artes marciais que será realizado no Ginásio do Km 2. O grande destaque da noite fica por conta da disputa de cinturão na categoria até 77 kg entre o lutador anfitrião Felipe Brabo, representante de Eldorado do Carajás, e Carlos Goiano, atleta de Capistrano de Abreu. Com apoio institucional de Eldorado do Carajás e animação de Wanderson, o espetáculo reúne competidores de diversas cidades da região em uma programação voltada aos fãs das lutas.

Além do combate válido pelo título, o card principal conta com outros confrontos de destaque na divisão até 61 kg que prometem agitar o público no Ginásio do Km 2. Renato Barata, de Canaã, mede forças contra Loro José, de Curionópolis, enquanto Scopion, também de Curionópolis, enfrenta Welington Noturno. Outra atração confirmada na mesma categoria envolve Diego Rodrigues, que agora encara Mão de Concreto — escalado para substituir Yago BK, afastado do card após sofrer uma lesão.

Ao todo, a programação atualizada da 14ª edição do AFC confirma 10 combates para o evento. Completam a lista de lutas na categoria até 61 kg os duelos entre Alerrandro Caramelo e André P. Silva, Gustavo Ligeirinho e Mendes, além de Klayvert Cangaço diante de Potássio Gladiador. Fecham o card oficial os confrontos na divisão até 70 kg entre Gleiso Silva e Cyrcero Taikam, e Wndemar Santos contra Erick Meio Quilo, bem como o embate pelo peso até 57 kg entre Nick Walker e Andrey Santos.

Fight Card Oficial – 14ª Edição do AFC

1. Nick Walker Vs Andrey Santos - Categoria 57 kg

2. Klayvert Cangaço Vs Potássio Gladiador - Categoria 61 kg

3. Wndemar Santos Vs Erick Meio Quilo - Categoria 70 kg

4. Mão de Concreto Vs Diego Rodrigues - Categoria 61 kg

5. Alerrandro Caramelo Vs André P. Silva - Categoria 61 kg

6. Gustavo Ligeirinho Vs Mendes - Categoria 61 kg

7. Gleiso Silva Vs Cyrcero Taikam - Categoria 70 kg

8. Scopion Vs Welington Noturno - Categoria 57 kg

9. Renato Barata Vs Loro José - Categoria 61 kg

10. Felipe Brabo Vs Carlos Goiano - Categoria 77 kg (Disputa de cinturão)

Navajo Stirling vence Jiri Prochazka no UFC Qatar

Na luta principal do UFC Qatar, realizada no dia 21 de novembro de 2026, na ABHA Arena, em Doha, o neozelandês Navajo Stirling manteve sua invencibilidade no MMA ao nocautear o ex-campeão Jiří Procházka aos 4 minutos e 58 segundos do segundo round. Em um duelo movimentado na trocação pela divisão dos meio-pesados (até 93 kg), Stirling controlou a distância com eficiência, minou a movimentação do rival tcheco com chutes baixos e conectou o golpe decisivo nos segundos finais do segundo assalto, alcançando a marca de 12 vitórias em 12 lutas — sendo a quarta consecutiva por nocaute no Ultimate — e se credenciando de vez à disputa de cinturão da categoria.

Lutando pela Tropa inicia gravações com 24 atletas e lendas do MMA

Após um rigoroso processo seletivo com abrangência nacional que atraiu mais de 200 inscritos, o docureality “Lutando pela Tropa” iniciou oficialmente suas gravações nesta quinta-feira (19), no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro (RJ). Com a chancela técnica da Federação de MMA Desportivo do Rio de Janeiro (FMMAD-RJ), o projeto é realizado pelo Instituto Formando Campeões (IFC) e pelo Gringo Fight Championship em cooperação direta com a Marinha. O grande objetivo do reality é formar a primeira Seleção Brasileira Militar de MMA Amador para representar o país nos Jogos Mundiais Militares de 2027, na Carolina do Norte (EUA).

Da seletiva inicial, 24 competidores foram escolhidos para participar do programa e divididos em duas equipes de 12 integrantes (Time Minotouro e Time Rizzo) lideradas pelos consagrados Rogério Minotouro e Pedro Rizzo. O CEFAN sediará a rotina diária dos atletas, que enfrentarão intensos testes físicos, avaliações e confrontos decisivos.

Jose Vagno "El Ripa" vence Thiago Taveira no Kings Championship com Tyson na plateia

O Kings Championship realizou sua terceira edição no último sábado (21), no ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo, reunindo grandes nomes dos esportes de combate. A principal atração fora do ringue foi a presença de Mike Tyson, que recebeu o carinho do público brasileiro, além de outros ícones da luta como Fabrício Werdum, Cris Cyborg e Charles do Bronx.

Dentro do cage, o paraense José Vagno "El Ripa" Soares, natural de Tailândia (PA), conquistou uma vitória expressiva na categoria peso-galo (até 61 kg) ao superar Thiago "Minotouro" Taveira por nocaute (socos) aos 4m53s do 1º round. Com o resultado, o atleta de 35 anos somou mais um triunfo por via rápida na carreira — chegando a 18 vitórias e 13 derrotas no MMA profissional, com 11 triunfos por nocaute/nocaute técnico, cinco por finalização e dois por decisão.

Makhachev revela motivo inusitado para ignorar GTA 6

Enquanto o mundo inteiro comenta o lançamento de GTA 6 — que chegou ao mercado na última quinta-feira (19 de novembro) e mobilizou até estrelas do UFC —, o campeão dos meio-médios Islam Makhachev revelou que passa bem longe da febre dos videogames por causa de um trauma da época da quarentena que o fez jogar o próprio computador no lixo. Em entrevista recente ao veículo russo Novye Media, o lutador daguestanês contou que comprou um PC durante o isolamento social da pandemia por não ter para onde sair, mas acabou perdendo a noção do tempo grudado na tela. O ponto de virada veio com o início do Ramadã — período sagrado de jejum e reflexão para os muçulmanos: