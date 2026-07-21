Corrida do Sal terá entrega dos kits em Belém e em Salinas; veja dias, locais e horários

Mais de 2 mil corredores garantiram seu lugar na 17ª edição da Corrida do Sal

A Corrida do Sal iniciou, nesta terça-feira (21), uma das etapas que antecedem a prova: a entrega dos kits aos atletas inscritos. A retirada do material segue até quinta-feira (23), em Belém, e será concluída na sexta-feira (24), em Salinópolis (PA), cidade que receberá a corrida.

Marcada para o dia 25 de julho, a prova é uma das mais tradicionais do verão paraense e deve reunir mais de 2 mil corredores entre atletas profissionais e amadores. Os kits poderão ser retirados em dois municípios. Na capital, a entrega ocorre no Supermercado Atacadão, no Portal da Amazônia. Já em Salinópolis, os participantes deverão comparecer ao Gav Resorts.

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Segundo a gerente de Chip Belém e coordenadora da Corrida do Sal, Iara Caroline, a retirada exige a apresentação de um documento oficial ou do comprovante de inscrição. Caso o kit seja retirado por terceiros, será necessário apresentar uma foto ou cópia do documento do atleta inscrito.

Horários e itens do kit da Corrida do Sal

De acordo com Iara Caroline, da Chio Belém, o kit inclui sabonete, barra de cereal e iogurte. No dia da prova, os participantes também receberão brindes oferecidos pelos patrocinadores.

Camisa da Corrida do Sal 2026 (Carmem Helena / O Liberal)

Em Belém, a retirada será realizada das 9h às 18h, entre terça-feira (21) e quinta-feira (23), no Atacadão do Portal da Amazônia. Em Salinópolis, a entrega ocorrerá na sexta-feira (24), das 12h às 18h, no Gav Resorts. A coordenadora destaca que as inscrições foram encerradas após atingirem a capacidade prevista pela organização.

"A corrida já conta com mais de 2 mil inscritos. Ela bateu o que se tinha proposto, esgotaram as inscrições e as pessoas estão ansiosas pelo retorno da corrida e voltar a correr em Salinas", afirmou. Ela também ressaltou a expectativa em relação ao percurso.

"Eles vão gostar do percurso, e correr em um cenário praiano é bem atrativo e acredito que será uma experiência boa e diferente para os atletas em Salinas”, disse.

Corredores com os kits e com o pensamento na prova do próximo sábado (Carmem Helena / O Liberal)

Corredores destacam expectativa e preparação para a prova

O corredor Diego Barros fará o percurso de sete quilômetros e conta que mantém uma rotina de treinos três vezes por semana, além de cuidados com alimentação. Segundo ele, a participação representa a realização de um antigo desejo.

"Espero que seja uma corrida tranquila, uma prova boa. Eu treino três vezes por semana, entre 6 e 7 quilômetros, cuidados com a alimentação e dieta. Farei o percurso de 7 quilômetros. Como eu ainda não tinha participado, tinha vontade de correr a Corrida do Sal”, disse.

Diego barrosm com seu kit da Corrida do Sal (Thiago Gomes / O Liberal)

Diego também afirma que a corrida se tornou um incentivo para melhorar a saúde e que já teve a experiência de correr na praia.

"Correr na praia é muito bom, já corri no Nordeste. O que me motiva a correr é a questão de saúde. Estava com sobrepeso, perdi 10 quilos e por isso iniciei a corrida. Agora é só preparação para as próximas provas e aumentar cada vez mais a quilometragem” falou.

Há cerca de um mês no universo das corridas, Lu Cabral diz que a prova representa uma oportunidade de superação.

"Faz um mês que entrei nesse meio de corrida e é uma chance de superação. Isso vem me ajudando muito. Há um mês eu estava muito ansiosa e isso faz com que eu seja capaz. Serão meus 7 quilômetros. Já participei de uma de 8 e tenho fé que chegarei lá”, comentou. Ela também afirma que vem intensificando a preparação para o desafio.

"Estou na expectativa da corrida, um pouco ansiosa, mas venho me preparando, treinando, alimentação e hidratação. A corrida significa superação. Fiz uma tatuagem antes de ir para a corrida, um tênis de corrida, em homenagem”, disse.

Medalha da Corrida do Sal 2026 (Carmem Helena / O Liberal)

Retorno da Corrida do Sal anima participantes

Natural de Salinópolis, Gleiciane Freitas afirma que a volta da Corrida do Sal foi recebida com entusiasmo pelos atletas da cidade.

"Em primeiro lugar eu corro pela questão de saúde. Em segundo porque eu gosto muito de Salinas e eu sou da cidade. Ter voltado a Corrida do Sal foi excelente. Estou muito feliz que a prova tenha voltado a ser realizada”, comentou.

Gleiciane Freitas já garantiu seu kit (Thiago Gomes / O Liberal)

A corredora conta que já pratica a modalidade há 15 anos e acredita que competir na cidade onde nasceu torna a experiência ainda mais especial.

"Estou me preparando ao máximo para a corrida, quero logo pegar meu kit. Estou indo com uma equipe bacana e vou correr para incentivar outras pessoas. Já pratico corrida há 15 anos e voltar a correr em Salinas é uma sensação diferente, muito diferente de correr em Belém”, finalizou.