Liverpool vence o Ajax na Champions e garante vaga em primeiro no grupo

Vaga assegurada. O Liverpool recebeu o Ajax nesta terça-feira, em Anfield, pela Liga dos Campeões, e o atual campeão inglês garantiu vaga nas oitavas de final da competição. Com gol de Curtis Jones no segundo tempo, os Reds venceram os holandeses por 1 a 0.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões

PRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADOJogando em casa, o Liverpool foi quem criou as melhores oportunidades no início, especialmente com Curtis Jones. O camisa 17 obrigou Onana e fazer uma grande defesa e logo depois mandou bola na trave. O Ajax, porém, não se intimidou, começou a criar chances e assustou o goleiro Kelleher, que substituiu Alisson.

PERSISTÊNCIA E SORTEO segundo tempo começou da mesma forma que a etapa inicial e o jogo era aberto. O Ajax teve a chance de abrir o placar com David Neres, que acertou a trave, mas quem marcou foi o Liverpool. Após perder duas boas chances no início, Curtis Jones contou com falha de Onana para balançar as redes. Neco Williams cruzou da direita, o goleiro do time de Amsterdã deixou a bola passar achando que ela sairia pela linha de fundo, mas Jones apareceu para desviar.

SEQUÊNCIA​​Na próxima rodada da Liga dos Campeões, a última da fase de grupos, o Liverpool visita o Midtjylland, enquanto o Ajax recebe a Atalanta. As duas partidas acontecem na quarta-feira (9), às 14h55 (de Brasília).​

ATALANTA EMPATA COM O MIDTJYLLAND​No outro jogo do Grupo D, a Atalanta recebeu o Midtjylland e as equipes empataram em 1 a 1. No Estádio Atleti Azzurri d'Italia, os dinamarqueses abriram o placar com Alexander Scholz, mas os italianos deixaram tudo igual com Crisitan Romero.