Libertadores 2027 já tem 31 times classificados; Veja quais

Até agora, a Argentina é o país com mais clubes classificados, com seis representantes

A Copa Libertadores de 2027 já tem 31 clubes classificados para a próxima edição. Com a definição de vagas nos campeonatos nacionais da América do Sul, a principal competição de clubes do continente começa a ganhar forma. Ao todo, 47 equipes participarão do torneio, e outras 16 vagas ainda estão em disputa.

O Brasil, por sua vez, conta com quatro representantes confirmados até o momento: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense. O classificado mais recente foi o Sport Huancayo, do Peru, que garantiu presença na competição neste domingo (22), após conquistar o título do Torneo Clausura peruano com uma vitória por 4 a 1 sobre o Universitario.

A Argentina é o país com mais clubes classificados, com seis representantes: Belgrano, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia. Venezuela e Peru aparecem na sequência, com quatro equipes cada. Equador, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai também já possuem representantes na disputa continental.

A lista de participantes ainda pode aumentar nas próximas semanas, conforme forem definidos os campeonatos nacionais e as vagas restantes. No Brasil, por exemplo, as rodadas finais do Brasileirão e a decisão da Copa do Brasil serão importantes para determinar os próximos classificados. Confira abaixo os 31 clubes que já garantiram presença na Libertadores de 2027.

VEJA A LISTA DOS 31 TIMES CLASSIFICADOS PARA A LIBERTADORES 2027

ARGENTINA: - Belgrano - Boca Juniors - Argentinos Juniors - Rosario Central - Platense - Independiente Rivadávia

BOLÍVIA: - Bolívar - Always Ready

BRASIL: - Flamengo - Palmeiras - Cruzeiro - Fluminense

CHILE: - Colo-Colo - Coquimbo Unido

COLÔMBIA: - Atlético Nacional - Junior Barranquilla

EQUADOR: - Independiente del Valle - Macará - Universidad Católica

PARAGUAI: - Olimpia - Recoleta

PERU: - Alianza Lima - Universitario - Melgar - Sport Huancayo

URUGUAI: - Peñarol - Montevideo City Torque