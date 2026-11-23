A Copa Libertadores de 2027 já tem 31 clubes classificados para a próxima edição. Com a definição de vagas nos campeonatos nacionais da América do Sul, a principal competição de clubes do continente começa a ganhar forma. Ao todo, 47 equipes participarão do torneio, e outras 16 vagas ainda estão em disputa.
O Brasil, por sua vez, conta com quatro representantes confirmados até o momento: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense. O classificado mais recente foi o Sport Huancayo, do Peru, que garantiu presença na competição neste domingo (22), após conquistar o título do Torneo Clausura peruano com uma vitória por 4 a 1 sobre o Universitario.
A Argentina é o país com mais clubes classificados, com seis representantes: Belgrano, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia. Venezuela e Peru aparecem na sequência, com quatro equipes cada. Equador, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai também já possuem representantes na disputa continental.
A lista de participantes ainda pode aumentar nas próximas semanas, conforme forem definidos os campeonatos nacionais e as vagas restantes. No Brasil, por exemplo, as rodadas finais do Brasileirão e a decisão da Copa do Brasil serão importantes para determinar os próximos classificados. Confira abaixo os 31 clubes que já garantiram presença na Libertadores de 2027.
VEJA A LISTA DOS 31 TIMES CLASSIFICADOS PARA A LIBERTADORES 2027
ARGENTINA: - Belgrano - Boca Juniors - Argentinos Juniors - Rosario Central - Platense - Independiente Rivadávia
BOLÍVIA: - Bolívar - Always Ready
BRASIL: - Flamengo - Palmeiras - Cruzeiro - Fluminense
CHILE: - Colo-Colo - Coquimbo Unido
COLÔMBIA: - Atlético Nacional - Junior Barranquilla
EQUADOR: - Independiente del Valle - Macará - Universidad Católica
PARAGUAI: - Olimpia - Recoleta
PERU: - Alianza Lima - Universitario - Melgar - Sport Huancayo
URUGUAI: - Peñarol - Montevideo City Torque
VENEZUELA: - Metropolitanos - Carabobo - Deportivo Táchira - Deportivo La Guaira