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Leila tira foto com enteado e camisa do Vasco antes de jogo do Palmeiras

Marcos Lamacchia negocia a compra da SAF vascaína e acompanhou duelo contra o Palmeiras no Brasileirão

O Liberal

O empresário Marcos Lamacchia, que negocia a compra da SAF do Vasco, apareceu com a camisa do clube carioca ao lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, neste domingo (23). O encontro ocorreu no gramado do Nubank Parque, antes da partida entre as equipes pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lamacchia é filho de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e enteado de Leila. Para acompanhar o jogo, o empresário vestiu uma camisa do Vasco com o nome de Colidio, atacante argentino recém-contratado pelo clube.

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Compra da SAF do Vasco

Marcos Lamacchia negocia a aquisição de 90% da SAF do Vasco por pouco mais de R$ 2 bilhões. A empresa administra o futebol profissional e as categorias de base do clube.

Apesar da aparição pública com a camisa vascaína, a negociação ainda não foi concluída. Em declaração ao ge, o empresário afirmou que aguarda a autorização da Justiça para a realização do leilão.

“Estamos esperando a Justiça liberar o leilão para poder transformar o Vasco. Por ora, é isso”, disse.

Negociação é analisada por órgão de fair play

A operação também passa por análise da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), responsável por fiscalizar questões relacionadas ao fair play financeiro.

O presidente do órgão, Caio Cordeiro de Resende, afirmou ao Estadão que o acordo será analisado. A operação levantou questionamentos sobre um possível conflito de multipropriedade, caso clubes pertencentes ao mesmo grupo tenham relação entre si.

Segundo o Estadão, a Anresf já notificou o Vasco para solicitar documentos relacionados à negociação. O material foi enviado pelo clube e está em análise.

Após essa etapa, a agência deverá decidir se abrirá um procedimento específico para verificar eventual conflito de interesses.

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