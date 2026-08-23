Leila tira foto com enteado e camisa do Vasco antes de jogo do Palmeiras Marcos Lamacchia negocia a compra da SAF vascaína e acompanhou duelo contra o Palmeiras no Brasileirão O Liberal 23.08.26 17h17 O empresário Marcos Lamacchia, que negocia a compra da SAF do Vasco, apareceu com a camisa do clube carioca ao lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, neste domingo (23). O encontro ocorreu no gramado do Nubank Parque, antes da partida entre as equipes pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lamacchia é filho de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e enteado de Leila. Para acompanhar o jogo, o empresário vestiu uma camisa do Vasco com o nome de Colidio, atacante argentino recém-contratado pelo clube. VEJA MAIS Abel repete Leila e cita Libertadores para cutucar Flamengo: 'Asterisco que ninguém apaga' Leila Pereira ataca manifestação do Flamengo sobre arbitragem: 'Cara de pau absurda' O Flamengo foi citado pelos paulistas em nota de contestação ao STJD Compra da SAF do Vasco Marcos Lamacchia negocia a aquisição de 90% da SAF do Vasco por pouco mais de R$ 2 bilhões. A empresa administra o futebol profissional e as categorias de base do clube. Apesar da aparição pública com a camisa vascaína, a negociação ainda não foi concluída. Em declaração ao ge, o empresário afirmou que aguarda a autorização da Justiça para a realização do leilão. “Estamos esperando a Justiça liberar o leilão para poder transformar o Vasco. Por ora, é isso”, disse. Negociação é analisada por órgão de fair play A operação também passa por análise da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), responsável por fiscalizar questões relacionadas ao fair play financeiro. O presidente do órgão, Caio Cordeiro de Resende, afirmou ao Estadão que o acordo será analisado. A operação levantou questionamentos sobre um possível conflito de multipropriedade, caso clubes pertencentes ao mesmo grupo tenham relação entre si. Segundo o Estadão, a Anresf já notificou o Vasco para solicitar documentos relacionados à negociação. O material foi enviado pelo clube e está em análise. Após essa etapa, a agência deverá decidir se abrirá um procedimento específico para verificar eventual conflito de interesses. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Leila Vasco enteado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15 FUTEBOL Lembra dele? Meia que pertence ao Remo e conseguiu o acesso é emprestado para time da Série C O meio-campista Guty, de 23 anos, foi emprestado pelo Remo ao Amazonas-AM, para jogar a Série C 28.08.26 11h26 FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 MMA Sport Club Shooto Brasil 139 terá cinturão dos penas e despedida de Lincoln Sá 28.08.26 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 FUTEBOL Lembra dele? Meia que pertence ao Remo e conseguiu o acesso é emprestado para time da Série C O meio-campista Guty, de 23 anos, foi emprestado pelo Remo ao Amazonas-AM, para jogar a Série C 28.08.26 11h26 de saída Flamengo fecha venda do atacante equatoriano Gonzalo Plata por R$ 72 milhões, diz TV Plata chegou ao Flamengo em agosto de 2024, após passagem pelo Al-Sadd, do Catar 28.08.26 10h02 futebol Inter Miami anuncia novo técnico argentino para comandar o astro Lionel Messi O novo comandante chega em meio a um momento conturbado da equipe que amarga cinco confrontos sem vitória 28.08.26 8h48