Leila Pereira: 'As pessoas estão cansadas dos mesmos cartolas com mentalidade do passado'

Na conversa com os jornalistas, respondeu, com bom humor, à maioria das mais de dez perguntas e passou parte da coletiva para vangloriar-se dos seus feitos no Palmeiras

Leila Pereira chegou a Montevidéu nesta quinta-feira, 26, na expectativa de conquistar um título que o Palmeiras ainda não tem sob a gestão da empresária. Nenhuma das três Libertadores o time alviverde ganhou quando ela era presidente. Por isso, a cartola diz que seria especial levantar o troféu da mais importante competição do continente. Mas não trata como uma obsessão, nem ficaria desapontada caso a equipe repita o cenário de 2025 e seja vice de novo.

"O torcedor sempre espera títulos, mas, na minha cabeça, analiso como um todo, nem sempre é possível conquistar todos os títulos. Ano passado não foi um ano perdido", afirma a cartola de 60 anos em coletiva de imprensa na capital uruguaia, onde chegou um dia depois do elenco.

Na conversa com os jornalistas, respondeu, com bom humor, à maioria das mais de dez perguntas e passou parte da coletiva para vangloriar-se dos seus feitos no Palmeiras.

"Meu enteado falou pra mim: 'tia, acho que esse pessoal não te conhece'. Realmente, eles não me conheciam", completou.

O Palmeiras disputa sua quarta final de Libertadores em seis anos. No ano passado, não chutou uma vez a gol e levou o vice ao perder para o Flamengo na decisão. Nada, segundo a dirigente, mudou no trabalho do clube da temporada passada para a atual.

"O trabalho é o mesmo, sempre foi incansável. É impossível você ganhar sempre, às vezes a bola não entra. Não tenho dúvidas de que o Abel, em outros clubes, não teria essa permanência tão longa. Se eu fosse uma torcedora, trocaria de treinador a cada derrota."0

"O que não podemos repetir? Este ano a bola tem que entrar. Ano passado não entrou. A diferença foi essa", resumiu ela.

'ANIMADINHA' COM O TERCEIRO MANDATO

Na entrevista, também sobre o calvário de Paulinho, a expectativa para a final contra o Estudiantes e voltou à trajetória de mais de uma década no Palmeiras - como patrocinadora, conselheira e presidente - para responder, com uma reflexão de nove minutos, sobre o seu futuro.

O futuro dela será distante do Palmeiras a partir de 2028, já que o segundo mandato termina em dezembro de 2027 e o estatuto não permite uma nova reeleição. Mas essa alteração quase aconteceu.

"Fui procurada para fazermos um trabalho para alterar o estatuto (do Palmeiras) ano passado, fiquei animadinha", confessa a presidente. Como publicou o Estadão no ano passado, ela desenhara, com conselheiros, um plano para permanecer mais três anos no comando do clube, mas foi desaconselhada posteriormente e resolveu desistir da ideia.

"Amo o Palmeiras, os profissionais são fantásticos, tudo que foi feito me dá orgulho. Mas aí pensei e vi que tudo na vida tem um ciclo. Faz parte do amadurecimento da gente, é inteligente saber o final do ciclo. Em 2027, é o final do meu ciclo. Eu fechar os olhos pra isso seria um desrespeito pra história que construí. Em dezembro de 2027 estou saindo e depois disso vamos ver o que a tia Leila vai fazer."

Quando provocada, ela não tem negado que pode assumir um cargo no Vasco, cuja SAF foi comprada pelo empresário Marcos Lamacchia, enteado da presidente palmeirense, mas também não confirma que esse é um de seus planos. "Não tenho vontade de sair do futebol", admite. "O Vasco é um aliado", ela responde, quando questionada sobre a aliança com o clube carioca. Certo é que não passa pela sua mente trabalhar em um clube adversário do Palmeiras. "Rival? Nunca, jamais".

Leila tem críticos e admiradores e é raro que provoque desinteresse, que passe despercebida. Cartola mais famosa do País, a dirigente-popstar reconheceu que o futebol a envolveu. São mais de dez anos no time paulista, no qual entrou em 2015 como patrocinadora.

"Quem entra no futebol é difícil querer sair, por isso as pessoas fazem qualquer coisa para se manter no poder", reflete ela. "Eu não faço qualquer coisa para me manter no poder, me mantenho porque tenho credibilidade."

Ela considera que o torcedor associou o sucesso do Palmeiras ao apoio como patrocinador das empresas dela e que trouxe uma "visão de empresária" ao clube.