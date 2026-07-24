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Leila diz que Palmeiras fez grande esforço por Danilo: 'Certamente vai voltar para casa'

As tratativas entre Palmeiras e Botafogo acerca da transferência de Danilo iniciaram às vésperas da Copa do Mundo 2026

Estadão Conteúdo
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Volante Danilo, do Botafogo (Vítor Silva/BFR)

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, divulgou um comunicado oficial após o fim da negociação pela contratação do volante Danilo Santos, atleta do Botafogo que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo e foi revelado pela base palmeirense. No texto, a dirigente diz ter feito "grande esforço" para contratá-lo, deseja sorte e prevê um retorno do jogador ao clube paulista no futuro.

"Tínhamos interesse no Danilo, fizemos um grande esforço financeiro para tentar contratá-lo, mas o Botafogo não quis negociá-lo conosco e vida que segue. Confiamos plenamente no nosso elenco, que é muito forte, e no trabalho da nossa comissão técnica. Já ganhamos um título neste ano, o Campeonato Paulista, e continuamos focados em busca de novas conquistas. Desejo o melhor ao Danilo, que é uma Cria da Academia e certamente vai voltar à sua casa no futuro", disse.

Danilo entrou aos 20 minutos do segundo tempo da partida entre Botafogo e Vitória nesta quinta-feira, 23, no Nilton Santos, em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e frustrou os planos do Palmeiras. O jogador, que negociava uma volta ao time alviverde, chegou a 13 partidas no Brasileirão e não pode mais atuar por outra equipe na competição.

As tratativas entre Palmeiras e Botafogo acerca da transferência de Danilo iniciaram às vésperas da Copa do Mundo 2026. Antes da competição, o jogador foi afastado do elenco após seus representantes pedirem ao clube carioca que ele não fosse mais escalado, de forma a evitar qualquer inviabilidade no negócio. Além disso, o meio-campo também manifestou o interesse em ser transferido.

Em crise financeira, o Botafogo espera negociar o jogador ao menos por 30 milhões de euros (cerca de R$ 173 milhões). Nos últimos dias, o Palmeiras aumentou a oferta pelo jogador, mas os cariocas não estavam interessados em uma negociação com um rival e aguardam propostas de clubes europeus. Zenit, da Rússia, e Newcastle, da Inglaterra, sondaram o atleta, mas o jogador quer continuar no Brasil.

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