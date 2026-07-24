Leclerc lidera primeiro treino livre do GP da Hungria, e Bortoleto surpreende com 6º lugar Estadão Conteúdo 24.07.26 10h17 Charles Leclerc colocou a Ferrari na liderança do primeiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no Hungaroring. O monegasco marcou 1min19s075 e terminou 0s484 à frente de Max Verstappen, da Red Bull. Gabriel Bortoleto foi o destaque e fechou a sessão na sexta colocação, à frente de Lando Norris, da McLaren. Lewis Hamilton, da Ferrari, foi o terceiro mais rápido, seguido por Isack Hadjar, também da Red Bull, e George Russell, da Mercedes. O resultado, no entanto, ocorreu em uma sessão com a participação de pilotos novatos em algumas equipes, que cumpriam a exigência de utilização de jovens pilotos durante os treinos livres da temporada. Bortoleto apresentou ritmo competitivo ao longo da atividade e colocou a Audi entre as equipes de destaque. Nico Hulkenberg, companheiro do brasileiro, terminou na oitava posição. A diferença para as principais equipes, contudo, deve ser analisada com cautela, já que McLaren e Mercedes não utilizaram seus pilotos titulares. Frederik Vesti assumiu o carro de Kimi Antonelli na Mercedes e terminou em sétimo, enquanto Leo Fornaroli ocupou uma das McLaren. O treino também mostrou algumas dificuldades de acerto no Hungaroring. A baixa aderência na entrada da última curva e uma ondulação na região de frenagem da primeira curva comprometeram o desempenho de alguns pilotos. George Russell e Carlos Sainz, por exemplo, tiveram problemas com o travamento dos pneus. Os pilotos retornam à pista ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre, marcado para as 12h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Hungria CHarles Leclerc COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogador do Paysandu sofre pancada na cabeça e pode não jogar contra o Amazonas Goleiro Gabriel Mesquita sofreu uma pancada na cabeça durante treinamento e deveráe cumprir protocolo de concussão da CBF 24.07.26 19h49 futebol Voo do Remo atrasa e clube cancela treino antes de duelo contra o Vitória Time azulino desembarcou em Belém na manhã desta sexta-feira (24), após o duelo contra o Corinthians 24.07.26 11h30 futebol Fora do último jogo do Remo, Tchamba é dúvida para duelo contra o Vitória Jogador se lesionou em treino e desfalcou a equipe azulina diante do Corinthians 24.07.26 10h50 MMA Sport Club Paraense conquista título mundial de MMA com nocaute histórico na Inglaterra 24.07.26 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES MMA Sport Club Paraense conquista título mundial de MMA com nocaute histórico na Inglaterra 24.07.26 10h40 Futebol Pikachu aponta desconcentração como fator decisivo na derrota do Remo para o Corinthians Lateral-direito avalia que equipe azulina perdeu o controle da partida após sofrer o primeiro gol e já mira confronto direto em casa para reagir na Série A 23.07.26 22h47 Carlos Ferreira Impotente, essa é a palavra 24.07.26 10h37 futebol Léo Condé lamenta erros do Remo após derrota para o Corinthians na Série A Treinador que destacou erros nas transições, na marcação e nas tomadas de decisão provocaram o resultado da última quinta-feira (23) 24.07.26 11h06