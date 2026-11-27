Jovens apresentam carimbó na abertura de campeonato de ginástica em Belém

O carimbó deu o tom da abertura do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica de Conjunto, na noite desta quinta-feira (26), no Mangueirinho, em Belém. Jovens atletas do Centro de Excelência Loterias Caixa de Ginástica Artística e Rítmica fizeram uma apresentação especial ao som de ritmos paraenses e encantaram o público presente.

A apresentação também teve um momento dedicado ao futebol paraense. Ao final, as ginastas cantaram um dos hinos da torcida do Clube do Remo, levando a identidade azulina para a cerimônia de abertura.

Conhecida como Ilona Peuker, a competição reúne ginastas de diferentes regiões do Brasil e de outros países, com disputas nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. A programação segue até domingo (29), com provas no Mangueirinho.