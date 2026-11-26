Jornal espanhol destaca situação no Corinthians no Brasileirão: 'Drama absoluto para Seedorf'

O Corinthians se tornou destaque do jornal esportivo espanhol As nesta quinta-feira, após o empate sofrido nos acréscimos diante do Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. O resultado de 1 a 1 manteve a equipe paulista seriamente ameaçada pelo rebaixamento na competição.

A publicação europeia afirmou que o treinador holandês Clarence Seedorf "vive um drama" na reta final do torneio nacional. O diário analisou a performance do time alvinegro na última quarta-feira.

O jornal As destacou que o "Corinthians só empatou no campo do Atlético-MG, quando tinha o jogo favorável para somar um valioso triunfo". A matéria ainda apontou que "o efeito Seedorf vai se evoluindo, e o time deve sofrer nas duas últimas rodadas para buscar a salvação".

A situação na tabela do Brasileirão

A igualdade no placar em Belo Horizonte deixou o Corinthians com 41 pontos. O número é o mesmo de Grêmio e Mirassol, adversários diretos na luta contra a degola. O time paulista ocupa a 15ª posição, levando vantagem sobre os dois rivais na classificação devido ao melhor saldo de gols.

O Grêmio aparece logo atrás, na 16ª colocação. Já o Mirassol encabeça a zona de rebaixamento, na 17ª posição, adicionando mais pressão à disputa na parte de baixo da tabela.

Confrontos decisivos na reta final

No próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), o alvinegro recebe o Grêmio na Neo Química Arena. O confronto é considerado uma decisão direta contra o rebaixamento para ambas as equipes.

Em outra partida importante para a briga contra a queda, o Mirassol enfrentará o Athletico-PR. Uma vitória do Corinthians no domingo praticamente garante a permanência na elite do futebol brasileiro.

A salvação antecipada ocorreria porque Grêmio e Mirassol, concorrentes diretos, se enfrentarão na última rodada do campeonato, eliminando a possibilidade de ambos ultrapassarem o clube paulista.