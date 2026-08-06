Jornada de Messi para esquecer o vice da Copa tem show com gols e assistência pelo Inter Miami O atacante marcou dois gols e ainda deu uma assistência Estadão Conteúdo 06.08.26 9h41 Lionel Messi foi titular pela primeira vez no Inter Miami após o vice na Copa do Mundo e comandou a vitória sobre o San Luís, do México, na noite de quarta-feira, 5. A equipe norte-americana venceu por 4 a 2, no Nu Stadium, em Miami, pela Leagues Cup. Messi foi o principal nome da partida. O atacante marcou dois gols e ainda deu uma assistência. O passe foi para o zagueiro Micael, ex-Palmeiras. O defensor foi o responsável pelo quarto gol do clube no confronto. Em campo, o Inter Miami sofreu um susto no começo da partida e saiu atrás no placar. David Rodríguez abriu o marcador para o San Luís logo aos 4 minutos de jogo. Porém, comandada pelo camisa 10 Lionel Messi, a equipe norte-americana conseguiu a virada, balançando as redes quatro vezes no primeiro tempo. O craque argentino empatou e, na sequência, Telasco Segovia virou o duelo. O jogador argentino voltou a aparecer no confronto e balançou a rede pela segunda vez na partida, e coube a Micael marcar o quarto. Já o San Luís, no segundo tempo, descontou, e o placar final do confronto ficou em 4 a 2. O Inter Miami volta a campo no próximo sábado, 8, novamente pela Leagues Cup, diante do Monterrey. O duelo será no Nu Stadium, em Miami, às 21h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Messi Inter Miami gols COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cabeça erguida, acima de tudo 06.08.26 15h15 FUTEBOL Zagueiro que estava na Série D é contratado pelo Paysandu; saiba mais Lucas Rodrigues, de 24 anos, chega por empréstimo do América-RN 06.08.26 13h34 FUTEBOL CBF define arbitragem para o jogo entre Remo x Atlético-MG pela Série A; saiba quem é Árbitro catarinense Ramon Abatti Abel apita o confronto deste sábado (8), no Mangueirão 06.08.26 12h56 FUTEBOL Comentarista da Globo defende Neymar e critica envolvidos em confusão com Remo Paulo Nunes afirmou que atacante do Santos foi provocado após a classificação na Copa do Brasil e considerou exagerada a reação de integrantes do clube paraense 06.08.26 11h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45 FUTEBOL Remo garante renda milionária em jogo contra o Santos; veja quanto o Leão Azul arrecadou Borderô da partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil aponta arrecadação acima de R$ 2,8 milhões 05.08.26 14h00 FIQUE DE OLHO! Copa do Brasil tem classificados às quartas; saiba datas, horários e formato do sorteio Confrontos e mandos de campo da próxima fase serão definidos na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio 06.08.26 22h32 Colapinto é assaltado na Itália durante férias da F-1: 'Não deixaram nem a cuia de mate' 07.08.26 9h41