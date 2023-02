'Jogo das Donzelas' mistura futebol e fantasia no domingo de Carnaval em Barcarena

Vinte e sete homens fantasiados com adereços femininos e jogando bola em ritmo de Carnaval. Assim foi formado o "Jogo das Donzelas", partida de futebol bastante animada que completou 10 anos em 2023, no município de Barcarena, nordeste paraense. Uma iniciativa de amigos moradores da cidade.

Na manhã deste domingo de Carnaval (19), a partida do ano foi realizada com a divisão de 2 times, no Estádio Municipal Lourival Cunha, o Barcarenão. Com apoio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Barcarena. A partida contou, ainda, com transmissão em live da página Informa Barcarena, no Facebook.

Como não teve uniforme futebolístico, os integrantes de um dos times usaram uma fita amarrada ao braço para diferenciar o lado adversário. O placar terminou 4x2 para o time que não usava as fitas.

O encerramento em campo foi feito com premiação de faixas e desfile das três melhores fantasias. Em seguida, os jogadores seguiram para uma confraternização com churrasco. A programação contou com duas atrações musicais: DJ Luiz Otavio e Banda New Batidão.

José Alfredo, conhecido popularmente como Espinha, um dos fundadores do "Jogo das Donzelas", comentou que não há cobrança de ingresso, porque o objetivo é confraternizar nessa época de folia.

Da esquerda para a direita: Renato Melo, "Espinha" e "Pitchuico", fundadores do Jogo das Donzelas (Divulgação)

"A brincadeira foi idealizada pelos amigos Renato Melo, Espinha e Pithuico. A ideia sempre foi realizar uma confraternização entre amigos. Começamos com 10 amigos e, hoje, somos mais de 40. E aumentando a cada edição.", detalhou Espinha.