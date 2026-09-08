Jogadores do Inter se reapresentam e deixam o CT em comboio sob novo protesto da torcida Estadão Conteúdo 08.09.26 16h41 O clima de tensão no Internacional parece não ter fim. Na tarde desta terça-feira, os jogadores enfrentaram um novo protesto dos torcedores na reapresentação da equipe e tiveram de deixar o CT do clube em comboio, com todos os carros em fila, e sob proteção da polícia militar. Representantes das principais organizadas foram ao local para ter uma reunião com o executivo de futebol Fabinho Soldado, o diretor técnico Abel Braga e com as lideranças do elenco e também com o treinador uruguaio Paulo Pezzolano. Único clube que ainda não conseguir vencer no Campeonato Brasileiro após o encerramento da Copa do Mundo, o time gaúcho paga o preço de sua má campanha. Antepenúltimo colocado com 25 pontos, a equipe colorada só está à frente do Remo (23) e a lanterna Chapecoense (17). Com apenas cinco vitórias em 26 rodadas, o Inter tem um aproveitamento de 32%, e nos últimos cinco compromissos acumulou dois empates e vem de três derrotas consecutivas. A última delas foi o revés em Porto Alegre para o Santos pelo placar de 3 a 2. Pressionado, Paulo Pezzolano foi mantido pela diretoria, mas um novo tropeço pode custar não só o seu cargo, mas também a saída de Fabinho Soldado. Eliminado das oitavas de final da Copa do Brasil para o Grêmio, o conjunto vermelho tenta encadear uma reação urgente para escapar da zona de rebaixamento. O próximo compromisso, que ganhou contornos de decisão, pela situação delicada da equipe, vai ser realizado em Chapecó. Diante da Chapecoense, a equipe gaúcha entra em campo com a missão de dar fim ao jejum de vitórias para tentar amenizar a crise no departamento de futebol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Inter protesto comboio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tchamba é o primeiro jogador da história do Remo a ser convocado para uma seleção principal Antes do camaronês, Leão teve jogador que foi convocado para seleção olímpica. 08.09.26 16h31 Futebol Remo terá desfalques na próxima rodada, contra o Bahia; saiba quem são Lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. 08.09.26 15h52 Futebol Uma noite de frustração para os bicolores 08.09.26 14h37 Futebol AMECEL Concorre a R$ 25 mil em Equipamentos no Concurso UFC Ultimate Gym Upgrade 08.09.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mudou Paysandu x Inter de Limeira será na Curuzu; saiba os detalhes A informação foi confirmada ao Grupo Liberal pelo diretor de futebol do clube, Alberto Maia 08.09.26 20h27 São Paulo desanda no 2º tempo e perde para o Boca Juniors com gol de ex-atacante do Palmeiras 08.09.26 23h47 Reflexo Tchamba coloca convocação para Camarões na 'conta' do Remo: 'Resultado daqui' Zagueiro de 28 anos está de volta à Seleção para dois jogos das Eliminatórias da Copa Africana de Nações 08.09.26 22h06 Paredão azulino Renovação, carreira e 'milagres': Marcelo Rangel exalta passagem pelo Remo Em bate papo exclusivo com O Liberal, camisa 88 do Leão revelou detalhes sobre os três anos de clube 08.09.26 21h14