Jogador Jake Daniels, de 18 anos, assume relacionamento com homem de 46 anos

Jake Daniels, jogador de futebol de 18 anos, que assumiu ser gay no ano passado, revelou estar namorando um homem "misterioso" de 46 anos. O homem em questão, identificado como Mark, entrou em contato com Jake através do Instagram para parabenizá-lo por ter tido a coragem de se assumir sua homossexualidade publicamente.

VEJA MAIS

Em uma entrevista ao podcast "How to Be a Man", da BBC, Jake compartilhou detalhes sobre como conheceu Mark. "Houve um dia em que eu estava prestes a pegar um trem e decidi verificar minhas mensagens. A mensagem principal era do meu parceiro, apenas me parabenizando", disse Jake. "Claro, dei uma olhada discreta em seu perfil no Instagram e pensei 'Ok!' Então, enviei uma mensagem de volta agradecendo e perguntando se poderia ajudar com algo", explicou ele.

Os dois conversaram por FaceTime naquela mesma noite e começaram a se encontrar pessoalmente na cidade de Blackpool, onde iniciaram um relacionamento. Apesar de Jake evitar postar fotos com seu novo companheiro nas redes sociais, ele admitiu em entrevista que considera Mark sua "alma gêmea" e que sempre foi atraído por homens mais velhos.

Marcado na história

Jake Daniels se tornou o primeiro atleta em atividade no Reino Unido a se assumir gay desde o ex-atacante Justin Fashanu, que fez o mesmo em outubro de 1990. Com apenas 17 anos na época, Jake compartilhou sua sexualidade durante uma entrevista à Sky Sports, em maio do ano passado, marcando um importante marco na história esportiva britânica.