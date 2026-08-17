João Fonseca desiste do Masters 1000 de Cincinnati após sentir desconforto no treino Estadão Conteúdo 17.08.26 23h22 João Fonseca anunciou sua desistência do Masters 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira, 17, um dia antes do confronto contra o australiano Christopher O'Connell, válido pela terceira rodada da chave de simples do torneio. "Hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen. Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinnati para me recuperar o mais rápido possível", disse o brasileiro de 19 anos em publicação nas redes sociais. Fonseca havia alcançado a terceira rodada do evento depois de derrotar o holandês Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0, em parciais de 6/4 e 7/6 (7/2). "Obrigado pela hospitalidade, e aos fãs pela torcida. Nos vemos no ano que vem", finalizou o carioca. Agora, o próximo compromisso de João no circuito da ATP é o US Open, último Grand Slam da temporada, também nos Estados Unidos. O último Major da temporada acontece entre os dias 25 de agosto e 13 de setembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Cincinnati João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Leão, um time em plena superação 20.08.26 12h11 FUTEBOL Presidente do Paysandu explica política financeira e revela limite de gastos para novos reforços Márcio Tuma afirma que clube trabalha com receitas e despesas projetadas até o fim do ano e que novas contratações serão feitas dentro do orçamento 20.08.26 12h05 FUTEBOL Paraense Paulo Henrique Ganso pode enfrentar o Remo, seu time de coração, pela Série A Ganso ficou de fora da partida no primeiro turno 19.08.26 15h20 Futebol Sesc abre inscrições para circuito de corridas em cinco cidades no Pará; confira Programação começa no dia 30 deste mês, em Santarém, cidade que estreia no calendário, e terá provas também em Ananindeua, Castanhal, Marabá e Belém. 19.08.26 14h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Após vexame no Peru, Botafogo se despede da Sul-Americana com vitória sobre o Cienciano 20.08.26 23h47 ELE DECIDIU! Memphis muda o jogo e Corinthians avança na Libertadores Timão vence Rosario Central por 1 a 0 na Neo Química Arena e garante vaga nas quartas de final 20.08.26 23h41 Futebol 'Nem de graça' x 'Zé Chorão': Galhardo critica Remo e ganha resposta de Eduardo Ramos Declaração do ex-atacante sobre período no Leão provocou reação do ídolo azulino nas redes sociais 20.08.26 17h05 Futebol Remo finaliza preparação em Porto Alegre e segue para jogo com o Fluminense Delegação azulina terá uma última atividade no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (21) no CT do Vasco 20.08.26 20h11