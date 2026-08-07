Jair Ventura ironiza técnico do Athletico-PR após vaga na Copa do Brasil: 'Tem de estudar mais' Ainda na coletiva, ele recorreu à ironia para dar uma cutucada em seu rival Estadão Conteúdo 07.08.26 11h32 A épica classificação do Vitória às quartas de final da Copa do Brasil, com a goleada de 4 a 0 sobre o Athletico-PR, na noite desta quinta-feira, no Barradão, fez o técnico Jair Ventura usar de ironia ao comentar o resultado positivo e a vaga garantida sobre o rival do Sul. A declaração do treinador teve um alvo direto em seu discurso: Odair Helmann, comandante da equipe paranaense. No confronto de ida, quando o rubro-negro local venceu a partida por 2 a 0, em Curitiba, os dois tiveram uma discussão bastante tensa após o apito final, na Arena da Baixada. "Eu vi um pouco da coletiva do nosso adversário, que estudou muito o Vitória (para o segundo jogo). Mas estudar a gente é difícil porque não somos um time de uma nota só", afirmou Ventura ao falar das várias estratégias táticas que usa em sua equipe de acordo com o andamento da partida. Ainda na coletiva, ele recorreu à ironia para dar uma cutucada em seu rival. "Estudar a gente é difícil, tem de estudar um pouco mais. Só dois jogos (em referência aos dois confrontos das oitavas da Copa do Brasil) não vai dar para ver tudo o que a gente faz. Esse é o Vitória", afirmou Ventura. Satisfeito por colocar o time baiano entre as oito melhores equipes, Jair exaltou a força da campanha que vem fazendo no torneio eliminatório nacional. "Quero parabenizar meus jogadores. Eliminamos o segundo colocado (Flamengo) e agora o terceiro (Athletico-PR) do Campeonato Brasileiro. A gente é muito forte internamente". No final, ele fez uma referência a uma declaração folclórica do ex-técnico Levir Culpi para falar sobre a pressão que um treinador sofre à beira do campo, já que o time vinha de três derrotas seguidas. "Quando as coisas não dão certo, não é porque a gente está de sacanagem. Os tapas nas costas das vitórias não me mudam, vou ser sempre o mesmo treinador. As vitórias são só alívios, daqui a pouco já tem o Flamengo (próximo compromisso dos baianos no Brasileiro em jogo a ser realizado no Rio). Burro com sorte. Hoje eu dei sorte, as mudanças participaram do gol", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Jair Ventura Athletico-PR, Copa do Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Amanda Lemos busca retomada no UFC movida pela família: ‘É neles que eu penso’ Paraense enfrenta Alexia Thainara mirando a recuperação no UFC, mas revela que o maior sonho fora do octógono ainda é lutar no Brasil diante da filha e dos pais. 08.08.26 8h00 Futebol STJD suspende Marllon e multa Remo em R$ 10 mil por confusão em jogo contra o Santos Decisões foram tomadas em primeira instância e ainda cabem recurso ao Pleno do STJD. 07.08.26 15h47 FUTEBOL Destaque da Copinha, Remo fecha com atacante colombiano para as categorias de base Juan Isaza chega por em empréstimo junto ao XV de Jaú-SP 07.08.26 13h00 MÚSICA RockON mantém viva a obra dos Engenheiros do Hawaii e celebra retorno de Humberto Gessinger a Belém Humberto Gessinger faz show em Belém nesta sexta (7) e influenciou banda paraense a eternizar seus sucessos nas noites 07.08.26 9h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Atlético-MG em busca de reação no Mangueirão Leão tenta transformar o fator casa em trunfo para deixar a zona de rebaixamento diante de um Galo embalado na temporada 08.08.26 8h00 FORA DAS QUADRAS Bia Haddad anuncia pausa na carreira: ‘Não tem sido fácil’ Tenista brasileira, que não joga desde a estreia em Wimbledon, afirmou que a decisão vinha sendo amadurecida há meses 07.08.26 22h32 Futebol STJD suspende Marllon e multa Remo em R$ 10 mil por confusão em jogo contra o Santos Decisões foram tomadas em primeira instância e ainda cabem recurso ao Pleno do STJD. 07.08.26 15h47 CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45