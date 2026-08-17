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Inter oficializa meia-atacante que já defendeu Suécia: 'Qualidade, personalidade e experiência'

Estadão Conteúdo

Brigando contra o rebaixamento no Brasileirão, mas confiante em ir longe na Copa do Brasil, na qual encara o arquirrival Grêmio, o Internacional anunciou nesta segunda-feira a contratação do experiente meia-atacante Eliasson, de 30 anos, com passagens pela seleção de base e profissional da Suécia, mas que só atuou em clubes menores na Europa.

"O Sport Club Internacional comunica a contratação do meia-atacante Niclas Eliasson. O atleta chega por empréstimo junto ao Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos (AEK), da Grécia, até junho de 2027", informou o clube, empolgado com a chegada do jogador de 30 anos.

O Inter usou suas redes sociais para postar um vídeo com lances do reforço, que gosta do drible e também anota gols. "Qualidade na perna canhota, personalidade no mano a mano e experiência em ligas da Suécia, Inglaterra, França e Grécia", destacou.

Eliasson chega ao Beira-Rio para sua primeira experiência longe da Europa após construir sua trajetória em clubes de menor expressão no continente. Ele foi revelado pelo Falkenbergs, da Suécia, passou por AIK e IFK Norrköping antes de atuar pelo Bristol City, da Inglaterra, e pelo Nîmes, da França. Desde 2022, defendia o AEK, onde conquistou o Campeonato Grego e a Copa da Grécia na temporada 2022/23.

"O jogador também acumula experiência em competições europeias. Antes de chegar à seleção principal da Suécia, representou o país nas categorias Sub-17, Sub-19 e Sub-21. Pela equipe principal, estreou em 2024", completou o Inter.

No clube gaúcho, Eliasson terá como principal concorrência pelas beiradas o colombiano Carbonero. Já como centroavante, o camisa 9 Alerrandro é quem vem jogando mais. O clube ainda conta com Vitinho e o jovem Kayky.

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