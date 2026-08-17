Inter oficializa meia-atacante que já defendeu Suécia: 'Qualidade, personalidade e experiência' Estadão Conteúdo 17.08.26 16h53 Brigando contra o rebaixamento no Brasileirão, mas confiante em ir longe na Copa do Brasil, na qual encara o arquirrival Grêmio, o Internacional anunciou nesta segunda-feira a contratação do experiente meia-atacante Eliasson, de 30 anos, com passagens pela seleção de base e profissional da Suécia, mas que só atuou em clubes menores na Europa. "O Sport Club Internacional comunica a contratação do meia-atacante Niclas Eliasson. O atleta chega por empréstimo junto ao Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos (AEK), da Grécia, até junho de 2027", informou o clube, empolgado com a chegada do jogador de 30 anos. O Inter usou suas redes sociais para postar um vídeo com lances do reforço, que gosta do drible e também anota gols. "Qualidade na perna canhota, personalidade no mano a mano e experiência em ligas da Suécia, Inglaterra, França e Grécia", destacou. Eliasson chega ao Beira-Rio para sua primeira experiência longe da Europa após construir sua trajetória em clubes de menor expressão no continente. Ele foi revelado pelo Falkenbergs, da Suécia, passou por AIK e IFK Norrköping antes de atuar pelo Bristol City, da Inglaterra, e pelo Nîmes, da França. Desde 2022, defendia o AEK, onde conquistou o Campeonato Grego e a Copa da Grécia na temporada 2022/23. "O jogador também acumula experiência em competições europeias. Antes de chegar à seleção principal da Suécia, representou o país nas categorias Sub-17, Sub-19 e Sub-21. Pela equipe principal, estreou em 2024", completou o Inter. No clube gaúcho, Eliasson terá como principal concorrência pelas beiradas o colombiano Carbonero. Já como centroavante, o camisa 9 Alerrandro é quem vem jogando mais. O clube ainda conta com Vitinho e o jovem Kayky. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Internacional Eliasson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Belém recebe evento de formação esportiva com a presença de atletas olímpicos Fórum reúne medalhistas e grandes nomes do esporte nacional no dia 26 de agosto 17.08.26 18h41 Futebol Paysandu lança nova camisa com preço 'popular' para duelo contra a Ferroviária pela Série C Uniforme será usado pelo time profissional no duelo contra a Ferroviária-SP, nesta segunda, às 20h, na Arena Fonte Luminosa. 17.08.26 18h09 Futebol Revelação do Águia de Marabá, volante Kukri deixa Coritiba antes de estrear pelo clube O jogador de 19 anos viajou ao Pará e não retornou para a retomada das atividades dentro do prazo estipulado. 17.08.26 16h42 Chumbo Grosso Dia de paraenses em campo no Campeonato Brasileiro 17.08.26 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Junior Rocha reconhece dificuldade em campo e promete um Paysandu diferente contra o Ituano Após perder Marcinho no primeiro tempo e Pedro Henrique, expulso no segundo, o treinador bicolor reconheceu que foi difícil reverter uma vantagem larga desde os minutos iniciais da partida 17.08.26 23h29 Futebol Condé valoriza resultado contra o Internacional e destaca Vitor Bueno: 'Muita qualidade' Treinador do Remo comentou ainda as estreias de Galeano e Marlon e citou a sequência no Brasileirão 17.08.26 23h16 Futebol Paysandu sofre goleada histórica e liga o alerta na reta final da Série C Papão é dominado pela Ferroviária, perde por 4 a 0 e agora terá dois jogos para confirmar presença no G-8 17.08.26 22h01 Futebol Paysandu lança nova camisa com preço 'popular' para duelo contra a Ferroviária pela Série C Uniforme será usado pelo time profissional no duelo contra a Ferroviária-SP, nesta segunda, às 20h, na Arena Fonte Luminosa. 17.08.26 18h09