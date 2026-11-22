Haas confirma Rafa Câmara nas últimas corridas de 2026, e brasileiro abre mão de título da F2

Câmara já fez duas provas nesta temporada da F1: o GP de São Paulo e o GP de Las Vegas

Quando disse mais cedo neste domingo que não tinha certeza sobre sua participação no GP do Catar de Fórmula 1, o brasileiro Rafael Câmara aparentemente ainda não tinha conversado com a sua equipe. Pois Ayao Komatsu, chefe da equipe, confirmou o jovem piloto nas duas últimas provas que restam na temporada: O GP do Catar (de 27 a 29 de novembro), e o GP de Abu Dhabi (de 5 a 7 de dezembro).

Câmara já fez duas provas nesta temporada da F1: o GP de São Paulo e o GP de Las Vegas, que aconteceu neste final de semana. Neste domingo, ele melhorou seu desempenho em relação à corrida em Interlagos, terminando no 16º lugar após ser atingido por Sérgio Pérez na volta 19.

O brasileiro foi confirmado em outubro como piloto titular da Haas para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2027.

"Estamos empolgados por poder terminar a temporada com o Rafa pilotando e dar sequência às suas duas primeiras corridas com a equipe no Brasil e nos Estados Unidos", declarou Komatsu.

"Estou muito feliz que o Rafa tenha encarado cada sessão de pista como uma oportunidade de aprendizado e tenha se integrado cada vez mais à equipe. Agora vamos terminar a temporada juntos, o que é vantajoso para todos nós antes de uma intertemporada relativamente curta e com o início dos preparativos para 2027", completou.

COMO FICA A F2

Garantido nos últimos compromissos da F1, Câmara praticamente abdica do título da F2. Segundo regulamento da FIA, o brasileiro não pode correr por duas categorias diferentes do automobilismo no mesmo final de semana. As duas últimas provas da F2 coincidem datas com as da F1.

Levando em consideração os números, Câmara lidera a competição com 207 pontos, 7 à frente do búlgaro Nikola Tsolov. Matematicamente, o brasileiro ainda pode ser campeão sem correr, mas só se o rival fizer menos de 7 pontos nas 4 corridas que faltam - o que é altamente improvável.