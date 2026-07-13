Grêmio acerta a contratação de jogador da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo

O Grêmio anunciou a contratação do meia-atacante Jovane Cabral. O jogador de 28 anos, membro da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026, teve sua chegada confirmada pelo técnico Luís Castro neste domingo.

A confirmação ocorreu após a vitória tricolor por 3 a 1 sobre o Cruzeiro em um amistoso disputado no Mané Garrincha, em Brasília. Castro destacou as qualidades do novo reforço em coletiva de imprensa.

“Esteve no Mundial. Joga pela esquerda e pelo meio. Vem a se juntar com o grupo para o objetivo da temporada. Penso que ele tem a capacidade para integrar o nosso elenco”, afirmou o treinador do clube gaúcho.

Trajetória de Jovane Cabral

Jovane Cabral participou de duas das quatro partidas de Cabo Verde na Copa do Mundo. Ele foi titular nos empates sem gols com a Espanha, na estreia do Mundial, e na derrota por 3 a 2 para a Argentina na segunda fase, que foi decidida na prorrogação.

O atleta estava livre no mercado após o término de seu vínculo com o Estrela Amadora, de Portugal. A expectativa é que o meia-atacante desembarque em Porto Alegre ainda esta semana para a oficialização de sua contratação pelo Grêmio.