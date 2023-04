Goleiro do Sub-20 sofre fratura na perna em jogo do Campeonato Paulista entre Guaçuano e Ponte Preta

O goleiro João Gabriel, do Clube Atlético Guaçuano (Mogi Guaçu - SP), fraturou o osso da perna em uma partida do Campeonato Paulista Sub-20 contra a Ponte Preta, na tarde deste domingo, 23. Em uma dividida de bola, o atleta fraturou a tíbia - osso extensor do joelho - e foi levado de ambulância.

A imagem é forte e mostra a perna do jogador contorcida. No hospital, recebeu atendimento e passou por cirurgia para recolocar o osso no lugar certo. O goleiro está no quarto, em observação e sem previsão de alta e volta do goleiro aos gramados.