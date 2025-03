Golden State Warriors supera lesão de Curry e bate Toronto Raptors; Lakers perdem em casa

O Golden State Warriors conseguiu um importante resultado na noite desta quinta-feira, na NBA, ao derrotar o Toronto Raptors por 117 a 114, em um jogo que Stephen Curry precisou deixar a quadra por causa de uma contusão pélvica. O astro se machucou em um lance onde tentou fazer uma bandeja, mas foi atingido e caiu de costas no chão. Ele ficou caído algum tempo até receber ajuda para se levantar e seguir para o vestiário.

Steve Kerr, técnico dos Warriors, vai esperar o resultado da ressonância magnética e afirmou que a decisão para o retorno do armador vai ser do departamento médico. "Quem vai tomar a decisão sobre a sua volta é Rick Celebrini", disse o comandante ao se referir ao Diretor de Medicina Esportiva da equipe.

Sem seu grande nome em ação a partir do fim do terceiro quarto, coube a Jimmy Buttler liderar os Warriors diante dos Raptors no Chase Center. E ele não decepcionou. Com 18 pontos, 11 rebotes e 12 assistências, o ala anotou um "triple-double" na partida.

Pelo lado dos Raptors, Scottie Barnes marcou 29 pontos, foi o cestinha do jogo e ainda pegou dez rebotes. No entanto, os visitantes deixaram a vitória escapar no final principalmente pela falta de pontaria nos arremessos no último quarto.

Na tabela, os Warriors ocupam o sexto lugar na Conferência Oeste, se mantêm na zona de classificação para os playoffs e ostentam 41 vitórias nesta temporada regular. Já o Toronto Raptors figura no 11º posto do lado Leste.

Quem também entrou em ação nesta rodada foi o Los Angeles Lakers. Recheado de desfalques, no entanto, a franquia da Califórnia acabou superada pelo Milwaukee Bucks pelo placar de 118 a 89 mesmo atuando diante de sua torcida.

O Los Angeles teve a sua sequência de três vitórias seguidas encerrada em uma jornada sem as presenças de Luka Doncic (tornozelo), Austin Reaves (tendão) e LeBron James (virilha). Dalton Knetch e Bronny James (filho de LeBron), lideraram a pontuação de sua equipe (17) na derrota dentro da Crypto Arena.

O cestinha do jogo foi Giannis Antetokounmpo, dos Bucks, com 28. Na tabela, a equipe ocupam o quinto lugar na Conferência Leste, enquanto os Lakers defendem a quarta colocação no lado Oeste, mesmo com o revés em sua casa.

Confira os resultados da noite desta quinta:

Charlotte Hornets 115 x 98 New York Knicks Indiana Pacers 105 x 99 Brooklyn Nets Golden State Warriors 117 x 114 Toronto Raptors Sacramento Kings 116 x 128 Chicago Bulls Los Angeles Lakers 89 x 118 Milwaukee Bucks Acompanhe os jogos desta sexta:

Washington Wizards x Orlando Magic Miami Heat x Houston Rockets Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers Dallas Mavericks x Detroit Pistons Utah Jazz x Boston Celtics Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers Portland Trail Blazers x Denver Nuggets Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies