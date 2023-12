Zebra: Al Ahly bate o Al-Ittihad e vai enfrentar o Fluminense-RJ na semifinal do Mundial de Clubes

Em um desempenho dominante, tanto individual quanto coletiva, o Al Ahly, do Egito, derrotou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por 3 a 1 nesta sexta-feira (15), garantindo um lugar na semifinal do Mundial de Clubes. Agora, o time africano enfrentará o Fluminense na próxima fase na segunda-feira (18), às 15h (horário de Brasília).

Os gols da vitória foram assinalados por Maâloul, convertendo um pênalti, El Shahat e Ashour, enquanto Benzema descontou nos acréscimos para o Al-Ittihad. O francês, principal astro do Al-Ittihad, teve uma atuação abaixo do esperado e ainda desperdiçou um pênalti no primeiro tempo, quando o placar estava em 1 a 0 para os egípcios. Ao marcar nos minutos finais, Benzema alcançou a marca de seis gols em Mundiais da Fifa, ficando a apenas um gol do recorde de Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro do torneio.

O Al Ahly, atual campeão africano, garantiu sua sexta presença na semifinal em nove participações no Mundial de Clubes da Fifa, sendo a terceira consecutiva. No primeiro tempo, apesar do Al-Ittihad ter contado com o apoio da torcida, que quase dividiu a arquibancada com os sauditas, o Al Ahly se destacou, aproveitando as oportunidades e abrindo o placar com um pênalti convertido por Maâloul aos 20 minutos.

Apesar de um pênalti a favor do Al-Ittihad, obtido com o auxílio do VAR, o goleiro El Shenawy defendeu a cobrança de Benzema, que não teve uma boa atuação durante toda a partida. O Al Ahly consolidou sua vitória com dois gols em contra-ataques rápidos, marcados por El Shahat aos 13 minutos e Ashour logo em seguida, selando praticamente o destino da partida. O gol de honra do Al-Ittihad ocorreu nos acréscimos, com Benzema aproveitando o rebote após um cabeceio de Hegazy na trave.