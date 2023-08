Zagallo morreu? hospital divulga novo boletim médico sobre o estado de saúde do ex-técnico

O novo boletim médico divulgado pelo hospital Barra D'Or, do Rio de Janeiro, revela que o estado de saúde do tetracampeão mundial Zagallo apresenta sinais de melhora clínica e laboratorial, mas ainda sem data para receber alta. O ex-treinador e ex-futebolista foi levado ao hospital na última terça-feira (15), estando sob os cuidados da Dra. Márcia Ladeira, médica que o acompanha há mais de 20 anos.

"O Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo segue internado no Hospital Barra D’Or, para tratamento de infecção urinária. Ele está clinicamente estável, lúcido, com sinais vitais normais e respirando sem a ajuda de aparelhos. Apresenta sinais de melhora clínica e laboratorial, ainda sem previsão de alta hospitalar", informou o boletim médico.

Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, venceu quatro edições da Copa do Mundo. Duas como jogador (1958 e 1962) e duas como membro da comissão técnica (1970 e 1994). Além da carreira marcante com a Seleção Brasileira, o ícone jogou em clubes como Botafogo, Flamengo e América-RJ, bem como treinou o Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, Al-Hilal e também as seleções da Arábia Saudita e Emirados Árabes.