Vitória x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/3) pela Copa do Nordeste

Vitória x Sport Recife disputam hoje, quarta-feira (19/03), a 6° rodada da Copa do Nordeste. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Sport Recife ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, pela ESPN, pela Disney+ e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vitória está na vice-liderança do Grupo A, permanece invicto e soma 3 vitórias, 2 empates, 8 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Sport Recife lidera o mesmo grupo e acumula um total de 4 vitórias, 1 derrota, 11 gols marcados e 5 gols sofridos.

Vitória x Sport Recife: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Pepê, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Lucas Braga e Janderson.

Sport Recife: Caíque França; Hereda, Chico, João Silva e Igor Cariús; Christian Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Carlos Alberto, Lenny Lobato e Gonçalo Paciência.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Sport Recife

Copa do Nordeste

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 19 de março de 2025, 21h30