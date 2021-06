Técnico, ex-Remo e Paysandu, recuperado da covid-19 volta comandar time da beira do gramado

O técnico Mazola Júnior, após testar positivo da covid-19, cumpriu isolamento, cerca de 14 dias. Mesmo no período de recuperação comandou os trabalhos do Ituano

O ex-técnico do Remo e do Paysandu, contou com a tecnologia para estar presente no dia a dia do clube e comandar a preparação do Galo de Itu. Por meio de videoconferência passava as coordenadas para a comissão técnica antes dos treinos e após as sessões recebia o vídeo da atividade para analisar e preparar o trabalho do dia seguinte.

“Foi, com certeza foi um momento novo em minha carreira, tivemos que adaptar essa situação para que todo conteúdo fosse entregue dentro daquilo que pensamos para o Ituano. Criamos uma dinâmica para trabalhar durante esse tempo. Antes dos treinamentos nós ligávamos por vídeo, passávamos o que deveria ser ministrado e após o treino recebia em vídeo o feedback do trabalho”, destacou.

De acordo com Mazola, a dinâmica foi positiva e culminou com duas vitórias, contra o Paraná, no Novelli Júnior, e contra o Mirassol, no José de Campos Maia que ajudou o Galo conquistar pontos importantes, além de entrar na briga pela parte de cima da tabela.

O comandante explicou os bastidores durante a preparação para as partidas.

“O planejamento do jogo também foi realizado desta forma. Definimos toda estratégia de bolas paradas, as mudanças que seriam efetuadas também deixamos pré-definidas e através do contato em tempo real durante a partidas fomos adequando aquilo que tínhamos combinado. Fiz dois vídeos para os atletas, antes do treino tático da semana e outro para a palestra pré-jogo. Então, mesmo que virtualmente, estive presente”, pontuou.

Apesar de elogiar a dinâmica de trabalho, o treinador não vê a hora de estar de volta à beira do gramado e comandar a equipe. Ele já está liberado pelo departamento médico do clube e estará presente na partida contra o Figueirense.

“É legal, mas não dá para trocar, a troca de experiência do dia a dia é muito importante no processo. Foi uma adaptação que fizemos e que deu certo, mas meu lugar é no campo. Quanto a recuperação, graças a Deus já tinha vacinado, apesar de pouco tempo, tenho certeza que ajudou não ter sintomas mais graves”, concluiu.