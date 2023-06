STJD julgará Eduardo Bauermann e outros sete jogadores suspeitos de manipulação de resultados

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu a data para os julgamentos do zagueiro Eduardo Bauermann e outros sete atletas mencionados no processo de manipulação de jogos do futebol brasileiro. Os casos estão relacionados ao esquema de apostas investigado na Operação Penalidade Máxima, realizada em Goiás.

Após recurso da procuradoria, o tribunal revisará as penas inicialmente aplicadas aos jogadores, com tendência de aumentá-las. No caso de Bauermann, por exemplo, a suspensão pode passar de 12 jogos para até 760 dias.

O resultado do julgamento pode impactar os planos de Eduardo Bauermann de atuar no futebol turco após sua saída do Santos. As decisões do STJD sobre manipulação de jogos são comunicadas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por meio de um ofício, que posteriormente será encaminhado à FIFA.

A entidade máxima do futebol possui em seu regulamento disposições relativas a "crimes graves contra o esporte", nos quais a manipulação de jogos está incluída, podendo resultar em penalidades aplicadas em nível mundial.

Bauermann e os demais jogadores foram julgados pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD no dia 1º de junho, recebendo punições diferentes. Veja abaixo:

Moraes (Aparecidense-GO): 760 dias de suspensão e multa de R$ 55 mil;

Gabriel Tota (Ypiranga-RS): banimento e multa de R$ 30 mil;

Paulo Miranda (sem clube): 1.000 dias de suspensão e multa de R$ 70 mil;

Eduardo Bauermann (Santos): 12 jogos de suspensão;

Igor Cariús (Sport): absolvido;

Fernando Neto (São Bernardo): 380 dias de suspensão e multa de R$ 15 mil;

Matheus Gomes (sem clube): banimento e multa de R$ 10 mil;

Kevin Lomónaco (Bragantino): 380 dias de suspensão e multa de R$ 25 mil.

O zagueiro Kevin Lomónaco, do Bragantino, e o lateral Moraes, que compareceram ao tribunal durante o julgamento, firmaram acordo com o Ministério Público e se tornaram testemunhas no caso.

Dentre os oito casos, o mais destacado é o do zagueiro Eduardo Bauermann, um dos principais investigados nas Operações Penalidade Máxima I e II. Atualmente no Santos, ele recebeu uma punição de 12 jogos.

Bauermann foi enquadrado apenas no Artigo 258 do CBJD, que trata de "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código", sendo desconsiderada a aplicação do Artigo 243, que trata de "atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende". A Procuradoria solicita a reclassificação de Bauermann para o Artigo 243.