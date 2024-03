Sparta Praga x Liverpool: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (07/03) pela Liga Europa

Sparta Praga x Liverpool disputam hoje, quinta-feira (07/03), a ida das oitavas de final da Europa League. O jogo acontece às 14h45 (horário de Brasília), na Arena Epet, em Praga, República Tcheca. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Sparta Praga x Liverpool ao vivo?

A partida entre Sparta Praga x Liverpool​​ pode ser assistida ao vivo pelo Star+, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como Sparta Praga x Liverpool chegam para o jogo?

Sparta Praga foi o vice-líder do Grupo C com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Depois, o time eliminou Galatasaray após derrota de 3 a 2 e uma vitória de 4 a 1.

Já Liverpool liderou o Grupo E da Liga Europa e acumulou 4 vitórias e 2 derrotas, além de 17 gols marcados e 7 gols sofridos.

Sparta Praga x Liverpool: prováveis escalações

Sparta Praga: Vindahl; Vitik, Krejci e Sorensen; Preciado, Kairinen, Laci e Rynes; Birmancevic, Kuchta e Haraslin.

Liverpool: Kelleher; Joe Gomez, Quansah, Van Dijk e Tsimikas; Endo, McConnell e Szoboszlai; Elliot, Koumas (Salah) e Gakpo.

FICHA TÉCNICA

Sparta Praga x Liverpool

Europa League - Liga Europa

Local: Arena Epet, em Praga, República Tcheca

Data/Horário: 07 de março de 2024, 14h45