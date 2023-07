Pinheirense vence o Paraense nos pênaltis e conquista o título da Terceira Divisão do Parazão

A Terceira Divisão do Campeonato Paraense teve seu primeiro campeão. O Pinheirense, equipe da Vila Sorriso de Icoaraci, é o grande campeão da primeira edição da ‘Terceirinha’, como vem sendo chamada. E jogo único na manhã desta quinta-feira (6), no Estádio Francisco Vasques, em Belém, após empate em 0 a 0, o General da Vila derrotou o Paraense nos pênaltis por 5 a 4 e levantou a taça da competição.

O Parazão da Terceira divisão encerrou com Pinheirense x Paraense já classificados para a Segundinha, após cinco rodadas na primeira fase, as duas melhores equipes chegaram à decisão e garantiram vagas na Segundinha. Em um debaixo de um sol escaldante, as duas equipes duelaram pelo título inédito, mas o placar em branco levou a decisão para as penalidades.

As duas equipes terminaram as cinco primeiras cobranças empatadas em 3 a 3, mas nas batidas alternadas o Pinheirense levou a melhor. O jogador Breno Nunes, do Paraense, foi para a cobrança deslocou o goleiro, mas mandou para fora. A decisão ficou nos pés do atleta Bruno Trindade, do General da Vila, que fez a “cobrança de segurança”, no meio do gol, forte e definiu o título para o Pinheirense no Estádio do Souza, em 5 a 4. Após o gol, muita festa dos atletas em campo dos jogadores, membros da comissão técnica, torcedores e familiares dos jogadores.