Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/03) pelo Brasileirão

Palmeiras x Botafogo disputam hoje, domingo (30/03), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, todas pelo Paulistão, o Palmeiras venceu o Mirassol por 3 a 2, superou o São Bernardo por 3 a 0, venceu o São Paulo por 1 a 0, perdeu para o Corinthians por 1 a 0 e empatou sem gols com essa mesma equipe.

Já o Botafogo vem do Campeonato Carioca e da Recopa Sulamericana passou por uma derrota de 1 a 0 pro Flamengo, um empate de 1 a 1 com o Boavista, uma derrota para o Vasco por 1 a 0 e duas derrotas de 2 a 0 para o Racing Club.

Palmeiras x Botafogo: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Aníbal Moreno (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Santiago Rodríguez; Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 30 de março de 2025, 16h