‘Olha quem me acordou’, diz Pedro, do Flamengo, sobre foto com urubu em hotel de Manaus; vídeo

No dia da estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, o atacante Pedro foi "acordado por um urubu", que pousou na janela do apartamento do hotel onde ele está hospedado, em Manaus, junto com o elenco. Ele aproveitou e publicou um registro do momento nas redes sociais.

Antes, ele também gravou um vídeo da ave na janela, insinuando que será um sinal de sorte para a nova temporada rubro-negra: "Olha quem me acordou hoje. Bem vindo, 2024".

A partir das 21h30, o Flamengo enfrenta o Audax, na Arena da Amazônia, na capital amazonense. Depois, o elenco principal segue para fazer amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos, enquanto um time alternativo jogará duas rodadas do estadual.

Em 2023, Pedro foi o artilheiro disparada do rubro-negro. Em 61 jogos, balançou a rede 35 vezes, além de ter contribuído com quatro assistências.