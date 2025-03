Old Boys x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/03) pelo Argentino

Newell's Old Boys x Boca Juniors disputam hoje, domingo (30/03), pela 11° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo está programado para as 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newell's Old Boys x Boca Juniors ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Boca Juniors soma no Grupo A um total de 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 16 gols marcados e 5 gols sofridos.

Old Boys acumula no mesmo grupo apenas 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 5 gols marcados e 13 gols sofridos.

Newell's Old Boys x Boca Juniors: prováveis escalações

Newell's Old Boys: Agustín Marchesín; Luis Advíncula (Lucas Blondel), Marcos Rojo, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón; Alan Velasco (Carlos Palacios); Milton Giménez e Edinson Cavani. Técnico: Fernando Gago.

Boca Juniors: Keylor Navas; Tomás Jacob, Luciano Lollo, Víctor Cuesta; Alejo Montero, Luca Regiardo, Alejo Tabares; Mateo Silvetti, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera e Carlos González. Técnico: Cristian Fabbiani.

FICHA TÉCNICA

Newell's Old Boys x Boca Juniors

Campeonato Argentino

Local: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina

Data/Horário: 30 de março de 2025, 19h30