Na mira do Flamengo, zagueiro Rodrigo Ely posta foto assistindo a jogo do clube

O Flamengo está com o pé no acelerador na busca por reforços até o fim da janela de transferências, a fechar no dia 28 de agosto. Além de Lyanco, vinculado ao Torino, o Rubro-Negro também tem em Rodrigo Ely, ex-Alavés e atualmente sem clube, um outro alvo para encorpar a zaga de Renato Gaúcho.

Rodrigo Ely, inclusive, postou em seu Instagram que estava assistindo ao jogo entre Flamengo e Sport, realizado pelo Brasileiro, no último domingo, quando o clube carioca já havia apresentado uma oferta pela sua contratação. O projeto animou o estafe do defensor de 27 anos, que pode assinar um vínculo nos próximos dias. Em suas redes sociais, torcedores têm feito coro pela chegada.

Ely postou foto assistindo ao jogo do Flamengo contra o Sport (Reprodução/Instagram)

Oriundo da base do Grêmio, Rodrigo Ely chegou na Europa para atuar no Milan, ainda com idade sub-20, mas não conseguiu muitas oportunidades até se profissionalizar. Na Itália, chegou a ser emprestado para Reggina, Varese e Avelino, antes de ganhar destaque no Alavés, onde estava de 2016/17 até junho deste ano. Ele se despediu em postagem publicada no início de agosto:

Rodrigo Ely já atuou pelas categorias de base da seleção italiana, além de ser convocado para atuar em algumas partidas do Brasil sub-23.

O Flamengo já tem um acerto por empréstimo com Kenedy, junto ao Chelsea, e ainda tenta Andreas Pereira (Manchester United) e Thiago Mendes (Lyon), também cedidos com opção de compra.