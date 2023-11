Movimento Feminino de Arquibancada realiza evento de combate ao racismo no futebol, em Belém

O Movimento Feminino de Arquibancada (MFA) realiza nesta quinta-feira (30) um seminário de combate ao racismo no futebol brasileiro. Intitulado "Futebol, preto no branco: a inserção dos jogadores de origem negra no futebol brasileiro", o evento foi organizado em alusão ao Mês da Consciência Negra, comemorado em dezembro. A programação ocorre a partir das 18h, no auditório do IOEPA, que fica na travessa do Chaco, no bairro do Marco, em Belém.

Participam do evento como convidadas a jornalista esportiva Rita Ribeiro, a coordenadora antirracista de Belém Elza Rodrigues e a co-vereadora da cidade Kamilla Sastre. Durante cerca de duas horas de evento, elas vão debater sobre temas como inclusão de jogadores negros, preconceito racial e discriminação de gênero no futebol.

De acordo com Vanessa Egla, presidente interina do MFA Norte, a militância do grupo no combate ao machismo nos estádios também pode somar forças no enfrentamento ao racismo no futebol. Segundo ela, o objetivo é que, em breve, o grupo expanda essas discussões dos seminários para as arquibancadas.

"As estatísticas provam que a violência contra mulheres negras é mais expressiva do que as mulheres brancas. Isso não é um fator determinante, mas é influenciador. Queremos tirar essa discussão da teoria e levar para a prática. Alguns clubes têm feito, em novembro, campanhas pelo Dia da Consciência Negra, com camisas novas e produtos. A gente quer tirar essa discussão de uma lógica apenas mercantilizada e levar para o campo", explicou.

Serviço

"Futebol, preto no branco: a inserção dos jogadores de origem negra no futebol brasileiro"

Data: 30 de novembro, quinta-feira

Hora: 18h

Local: Auditório do IOEPA - Travessa do Chaco, esquina com a Almirante Barroso. Bairro do Marco.

Entrada gratuita