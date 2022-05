Luciano marca de pênalti e São Paulo vence Santos pelo Brasileirão

O São Paulo venceu o Santos por 2 a 1 no estádio do Morumbi, na noite desta segunda-feira (2), pela quarta rodada do Brasileirão. A partida, que começou morna e terminou quente, teve pênalti, intervenção do VAR e polêmicas de arbitragem.

Calleri abriu o placar para os tricolores na primeira etapa. No final do primeiro tempo, Marcos Leonardo empatou pára os santistas. Na parte final do jogo, Luciano, de pênalti, anotou o gol da vitória sãopaulina.

O árbitro Leandro Vuaden foi peça central na partida. Com ajuda do VAR, ele assinalou um pênalti que originou o gol tricolor. Segundo a arbitragem, houve toque de mão o jogador do Santos, Rodrigo Fernández, dentro da área.

A vitória leva o São Paulo aos sete pontos, na quinta posição, mesmo número do Santos, agora sexto, com o Tricolor levando vantagem no número de gols marcados.