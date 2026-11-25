Liverpool usa Ver-o-Peso em arte da Champions e mostra Belém em campanha mundial

Publicação do clube inglês com cenário de Belém repercutiu entre paraenses, que aproveitaram para sugerir amistosos no Mangueirão

O Liverpool, da Inglaterra, colocou Belém no cenário da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira (25), o clube publicou uma arte nas redes sociais para divulgar a partida contra o Club Brugge, da Bélgica, utilizando o Mercado de Carne, no complexo do Ver-o-Peso, como pano de fundo.

A publicação integra a campanha visual de matchday dos Reds para a temporada 2026/27 da Champions League. Na imagem, jogadores do elenco aparecem diante da tradicional escadaria de ferro do mercado, um dos cartões-postais da capital paraense.

A homenagem repercutiu entre os torcedores paraenses, que aproveitaram a oportunidade para pedir jogos do clube inglês em Belém. Entre as manifestações, houve espaço para sugestões de amistosos contra os dois principais clubes do Pará: Paysandu e Remo.

O torcedor sant_pedrow pediu um confronto com o Papão no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão: “Faz logo um jogo Liv x Pay aqui em Belém, no Mangueirão 🙌🔥”.

Já alexandrecorrrea aproveitou a publicação para convidar os Reds a enfrentarem o Leão Azul: “Chega aí pra fazer um amistoso com o @clubedoremo”.

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Liverpool e as homenagens ao Brasil

Belém não foi a única cidade brasileira contemplada pela campanha. O Liverpool já utilizou cenários de Manaus, Salvador e Maceió em artes de divulgação de partidas da competição europeia.

Em Maceió, o Farol da Ponta Verde apareceu em uma publicação com Virgil van Dijk e Florian Wirtz, em referência à cidade natal de Roberto Firmino, ex-atacante dos Reds. Em Manaus, o Teatro Amazonas foi o destaque, enquanto o Pelourinho serviu de cenário para a homenagem a Salvador.

A iniciativa também ultrapassou as fronteiras brasileiras. A Ilha do Sal, em Cabo Verde, foi retratada em uma das publicações, mantendo o foco do clube na audiência de língua portuguesa.

Segundo o ge, a iniciativa faz parte do trabalho de uma equipe de comunicação do Liverpool dedicada especificamente ao Brasil e a outros países lusófonos para engajar torcedores locais. Em anos anteriores, o clube também já havia feito homenagens temáticas de Carnaval para Recife, São Paulo e Rio de Janeiro.