O Liverpool, da Inglaterra, colocou Belém no cenário da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira (25), o clube publicou uma arte nas redes sociais para divulgar a partida contra o Club Brugge, da Bélgica, utilizando o Mercado de Carne, no complexo do Ver-o-Peso, como pano de fundo.
A publicação integra a campanha visual de matchday dos Reds para a temporada 2026/27 da Champions League. Na imagem, jogadores do elenco aparecem diante da tradicional escadaria de ferro do mercado, um dos cartões-postais da capital paraense.
A homenagem repercutiu entre os torcedores paraenses, que aproveitaram a oportunidade para pedir jogos do clube inglês em Belém. Entre as manifestações, houve espaço para sugestões de amistosos contra os dois principais clubes do Pará: Paysandu e Remo.
O torcedor sant_pedrow pediu um confronto com o Papão no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão: “Faz logo um jogo Liv x Pay aqui em Belém, no Mangueirão 🙌🔥”.
Já alexandrecorrrea aproveitou a publicação para convidar os Reds a enfrentarem o Leão Azul: “Chega aí pra fazer um amistoso com o @clubedoremo”.
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Liverpool e as homenagens ao Brasil
Belém não foi a única cidade brasileira contemplada pela campanha. O Liverpool já utilizou cenários de Manaus, Salvador e Maceió em artes de divulgação de partidas da competição europeia.
Em Maceió, o Farol da Ponta Verde apareceu em uma publicação com Virgil van Dijk e Florian Wirtz, em referência à cidade natal de Roberto Firmino, ex-atacante dos Reds. Em Manaus, o Teatro Amazonas foi o destaque, enquanto o Pelourinho serviu de cenário para a homenagem a Salvador.
A iniciativa também ultrapassou as fronteiras brasileiras. A Ilha do Sal, em Cabo Verde, foi retratada em uma das publicações, mantendo o foco do clube na audiência de língua portuguesa.
Segundo o ge, a iniciativa faz parte do trabalho de uma equipe de comunicação do Liverpool dedicada especificamente ao Brasil e a outros países lusófonos para engajar torcedores locais. Em anos anteriores, o clube também já havia feito homenagens temáticas de Carnaval para Recife, São Paulo e Rio de Janeiro.
Nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), o Liverpool enfrenta o Club Brugge pela fase de liga da Champions League. A partida é mais uma oportunidade para os torcedores paraenses acompanharem o clube inglês, desta vez com Belém representada na campanha de divulgação do confronto.