Juventude x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/03) pelo Campeonato Gaúcho

Juventude x Grêmio disputam hoje, sábado (01/03), a volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (RS), pela SporTV 2 e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Grêmio liderou o Grupo A com 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 19 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Juventude foi o líder do Grupo C e somou 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 14 gols marcados e 6 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Grêmio por 2 a 1.

VEJA MAIS

Juventude x Grêmio: prováveis escalações

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho (Marcos Paulo); Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Batalla e Erick Farias. Técnico: Fabio Matias.

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo e Monsalve; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Grêmio

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 01 de março de 2025, 16h30