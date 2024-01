Jogador do Asa-AL é atingido por lata em partida marcada por confusão e expulsões

O intervalo da partida entre CSE e ASA, no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, foi marcado por cenas de violência. Durante uma briga generalizada envolvendo torcedores do Tricolor, o meia Allef, do Alvinegro, foi atingido na cabeça por uma lata de fumaça colorida arremessada da arquibancada, resultando em um corte.

Após o incidente, os jogadores de ambas as equipes se uniram para prestar assistência a Allef, enquanto alguns apontavam na direção da torcida na tentativa de acalmar os ânimos. O jogador retornou para o segundo tempo utilizando uma touca de proteção. O ASA relatou que Allef está bem.

O jogador sangrou bastante após ser atingido. (Reprodução Twitter)

A polícia foi acionada rapidamente e conseguiu identificar e retirar o agressor, que estava próximo à torcida do CSE e já havia retirado a camisa. Com a situação controlada, a partida do Campeonato Alagoano prosseguiu e o CSE saiu vitorioso, pelo placar de 2 a 0.

Durante a ocorrência, a assessoria do ASA identificou a lata de fumaça colorida como o artefato utilizado para agredir Allef.