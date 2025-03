Internacional x Caxias: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Gaúcho

Internacional x Caxias disputam hoje, sábado (01/03), a semifinal do Campeonato Gaúcho. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Caxias ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Inter liderou invicto o Grupo B do Campeonato Gaúcho com 6 vitórias, 2 empates, 16 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o Caxias foi o vice-líder do mesmo grupo e acumulou 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 9 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Internacional por 2 a 0.

VEJA MAIS

Internacional x Caxias: prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Carbonero; Valencia e Wanderson. Técnico: Roger Machado.

Caxias: Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vinícius Guedes, Lorran, Nicholas e Tomas Bastos; Calyson e Richard. Técnico: Luizinho Vieira.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Caxias

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 01 de março de 2025, 21h30