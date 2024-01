Guiné Equatorial x Costa do Marfim: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (22/01) pela Copa Africana

Guiné Equatorial x Costa do Marfim disputam hoje, segunda-feira (22/01), a terceira rodada da Copa Africana de Nações. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã, Costa do Marfim. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Guiné Equatorial x Costa do Marfim ao vivo?

A partida entre Guiné Equatorial x Costa do Marfim pode ser assistida ao vivo pela Bandplay e pela Bandsports, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Guiné Equatorial x Costa do Marfim chegam para o jogo?

Guiné Equatorial já soma um empate de 1 a 1 com a Nigéria e uma vitória de 4 a 2 sobre Guiné-Bissau. Já Costa do Marfim passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Guiné-Bissau e uma derrota de 1 a 0 para Nigéria.

Guiné Equatorial x Costa do Marfim: prováveis escalações

Guiné: Jesús Owono; Emilio Nsue, Carlos Akapo, Saúl Coco e Basilio Owono; Esteban Orozco, Fede Bikoro e Pepín Machín; Pablo Ganet, Ibán Salvador e Josete Miranda. Técnico: Juan Michá.

Costa do Marfim: Yahia Fofana; Sèrge Aurier, Ousmane Diomande, Evan Ndicka e Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Seko Fofana e Franck Kessié; Jean-Philippe Krasso, Jérémie Boga e Christian Kouamé. Técnico: Jean-Louis Gasset.

FICHA TÉCNICA

Guiné Equatorial x Costa do Marfim

Copa Africana de Nações

Local: Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã, Costa do Marfim

Data/Horário: 22 de janeiro de 2024, 14h