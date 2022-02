Genoa x Salernitana: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (13/2) pelo Campeonato Italiano

PARAZÃO

Paysandu domina, Toscano perde pênalti e Papão fica no empate com o Tapajós pelo Parazão; veja

Partida ocorreu no Estádio do Souza, já que o mando de campo era do Tapajós. Papão não é mais 100% no campeonato e o Tapajós soma um ponto importante, mas continua na lanterna da sua chave