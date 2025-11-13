Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (13/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos e as eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 13.11.25 7h00 Às 16h45, a Inglaterra jogará contra a Sérvia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (X/ @England) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (13/11), incluem amistosos e partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Às 14h, a Hungria jogará contra a Armênia pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Já às 16h45, a Inglaterra enfrentará a Sérvia pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Amistosos Canadá x Equador - 21h30 - Youtube (Canal GOAT) Eliminatórias para a Copa do Mundo - África Nigéria x Gabão - 13h - CazéTV e FIFA+ Camarões x RD Congo - 16h - CazéTV e FIFA+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia Emirados Árabes x Iraque - 13h - ESPN 3 e Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Azerbaijão x Islândia - 14h - Disney+ Armênia x Hungria - 14h - SporTV 2 e Disney+ Noruega x Estônia - 14h - ESPN 4 e Disney+ Andorra x Albânia - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Inglaterra x Sérvia - 16h45 - SporTV 3 e Disney+ França x Ucrânia - 16h45 - ESPN e Disney+ Irlanda x Portugal - 16h45 - SporTV e Disney+ Moldávia x Itália - 16h45 - SporTV 2 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Inglaterra e Sérvia; veja o horário O jogo entre Inglaterra x Sérvia terá transmissão ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Irlanda e Portugal; veja o horário O jogo entre Irlanda x Portugal terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de França e Ucrânia; veja o horário O jogo entre França x Ucrânia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Moldávia e Itália; veja o horário O jogo entre Moldávia x Itália terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 13h - Emirados Árabes x Iraque - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Noruega x Estônia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Andorra x Albânia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - França x Ucrânia - Eliminatórias da Copa do Mundo SporTV 14h - Armênia x Hungria - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Irlanda x Portugal - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Inglaterra x Sérvia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Moldávia x Itália - Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira. Disney+ 13h - Emirados Árabes x Iraque - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Azerbaijão x Islândia - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Armênia x Hungria - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Noruega x Estônia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Andorra x Albânia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Inglaterra x Sérvia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - França x Ucrânia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Irlanda x Portugal - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Moldávia x Itália - Eliminatórias da Copa do Mundo Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. 