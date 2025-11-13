Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (13/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos e as eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 16h45, a Inglaterra jogará contra a Sérvia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (X/ @England)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (13/11), incluem amistosos e partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Às 14h, a Hungria jogará contra a Armênia pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Já às 16h45, a Inglaterra enfrentará a Sérvia pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistosos

  1. Canadá x Equador - 21h30 - Youtube (Canal GOAT)

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

  1. Nigéria x Gabão - 13h - CazéTV e FIFA+
  2. Camarões x RD Congo - 16h - CazéTV e FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia

  1. Emirados Árabes x Iraque - 13h - ESPN 3 e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Azerbaijão x Islândia - 14h - Disney+
  2. Armênia x Hungria - 14h - SporTV 2 e Disney+
  3. Noruega x Estônia - 14h - ESPN 4 e Disney+
  4. Andorra x Albânia - 16h45 - ESPN 4 e Disney+
  5. Inglaterra x Sérvia - 16h45 - SporTV 3 e Disney+
  6. França x Ucrânia - 16h45 - ESPN e Disney+
  7. Irlanda x Portugal - 16h45 - SporTV e Disney+
  8. Moldávia x Itália - 16h45 - SporTV 2 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Inglaterra e Sérvia; veja o horário

O jogo entre Inglaterra x Sérvia terá transmissão ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Irlanda e Portugal; veja o horário

O jogo entre Irlanda x Portugal terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de França e Ucrânia; veja o horário

O jogo entre França x Ucrânia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Moldávia e Itália; veja o horário

O jogo entre Moldávia x Itália terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 13h - Emirados Árabes x Iraque - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 14h - Noruega x Estônia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 16h45 - Andorra x Albânia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 16h45 - França x Ucrânia - Eliminatórias da Copa do Mundo

SporTV

  1. 14h - Armênia x Hungria - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 16h45 - Irlanda x Portugal - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 16h45 - Inglaterra x Sérvia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 16h45 - Moldávia x Itália - Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 13h - Emirados Árabes x Iraque - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 14h - Azerbaijão x Islândia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 14h - Armênia x Hungria - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 14h - Noruega x Estônia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  5. 16h45 - Andorra x Albânia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  6. 16h45 - Inglaterra x Sérvia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  7. 16h45 - França x Ucrânia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  8. 16h45 - Irlanda x Portugal - Eliminatórias da Copa do Mundo
  9. 16h45 - Moldávia x Itália - Eliminatórias da Copa do Mundo

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

