Flamengo oficializa chegada do técnico Paulo Sousa; saiba detalhes

Agora é oficial: o português Paulo Sousa é o novo treinador do Flamengo. Nesta quarta-feira, o clube confirmou a contratação do técnico de 51 anos, que rescindiu o contrato e deixou o comando da seleção da Polônia para assumir o futebol rubro-negro. O vínculo de Paulo Sousa com o Flamengo vai até dezembro de 2023.

A busca por um técnico por parte do Flamengo tornou-se uma verdadeira saga, com direito à viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel para Europa, entrevistas e conversas com postulantes ao cargo - entre eles, Jorge Jesus -, e terminou com o acerto com Paulo Sousa, nome que estava no radar do Internacional.

Jogador de destaque em Portugal, Paulo Sousa soma passagens por Benfica, Juventus, Inter de Milão e Borussia Dortmund, além da seleção nacional. Como treinador, ele iniciou a carreira em 2005, dirigindo a equipe Sub-16 do seu país.

Desde então, Paulo Sousa comandou clubes das principais ligas da Europa, como Leicester (ING), Fiorentina (ITA) e Bordeaux (FRA), seu último clube antes de assumir a seleção da Polônia, em janeiro de 2021. O LANCE! conversou com jornalistas portugueses que traçaram o perfil do técnico (clique aqui e confira).

Nesta quarta, cabe destacar, a Federação Polonesa confirmou a rescisão de Paulo Sousa após o treinador pagar a multa rescisória de cerca de R$ 2 milhões.