Flamengo encaminha renovação de contratos de patrocinadores do uniforme

Enquanto mira um treinador para 2022, o Flamengo também garante mais dinheiro no bolso. Isso acontece porque o clube renovará os acordos de patrocínio com a "ABC Construção" e com a empresa "Havan". As informações foram dadas primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande, do "O Dia".

Dessa forma, o acordo com a empresa de construções, que estampa o calção do time, será renovado até o fim de 2023, e o valor ganho pelo Fla aumentará significativamente. Agora, o Rubro-Negro arrecadará um total de R$ 10 milhões.

Já o contrato com a Havan, que estampa as mangas do uniforme, será renovado até o fim do ano que vem. Dessa forma, o clube receberá da empresa a bolada superior a R$ 12,5 milhões.

Ainda vale lembrar que, no último domingo, o Flamengo acertou com um novo patrocinador. Trata-se da empresa de apostas "Pixbet", que passará a estampar o espaço na omoplata do uniforme - anteriormente ocupado pela "Sportsbet.io".

Este acordo irá até dezembro de 2023 e renderá, no total, R$ 48 milhões - a ser pago em quatro partes ao longo do período. Naturalmente, os contratos passarão pelo Conselho Deliberativo do clube.